În plin sezon estival, litoralul românesc este departe de recordurile înregistrate în anii trecuți, când hotelurile și plajele erau pline de turiști.

Prețurile au crescut și mulți au ales vacanțele în Bulgaria sau Grecia.

Pe rețelele de socializare apar aproape zilnic postări de la români nemulțumiți de sumele mari cheltuite pe șezlonguri, umbrele, parcări sau mese.

O româncă revenită din concediul petrecut la Năvodari se declară mulțumită de litoralul din România, după cum a scris într-o postare pe Facebook:

"Deși nu sunt persoana căreia îi place să fie mereu în contradictoriu, am tot văzut postări pro/contra litoralului românesc.

Experiența noastră de acum 2-3 săptămâni a fost mai mult decât plăcută, am stat într-un apartament în Alezzi (250 lei pe noapte), curat, utilat, mobilat nou și impecabil de la saltele până la canapeaua extensibilă, am făcut plajă la Yucatan, 20 lei șezlong, nisip fin, umed, ideal pentru cei cu copii și cărucioare de bebei, apă caldă, curată, mică, ideală pentru copii mici.

Ca și restaurante în zonă, recomand Lemon cliff, Oneiro, Yucatan, Nikos, Noa, iar pentru cei dispuși să se deplaseze, Hanul cu peste, Cherhanaua Tasaul.

Probabil mai sunt și altele, dar pe care noi nu le-am încercat încă. Restaurantele au prețuri puțin mai mari ca în București, dar nu atât de aberante precum se vehiculează în media.

Având doi copii mici, cea mare de 3 ani, cea mică de 2 luni, am optat pentru mic dejun pregătit de noi în apartament, pentru care am făcut o piață la supermarket (așa ni se pare mai comod, dar mic dejun există și pe plajă), piață pentru 3 zile cu tot ce înseamnă mic dejun, cafele, scutece pentru copii, a costat 200 lei.

Personal, noi recomandăm zona Năvodari, trebuie doar să bifezi ceea ce te mulțumește cel mai mult!

Nu doresc comentarii contradictorii, răutăcioase, este doar o postare despre experiența noastră!", a scris aceasta pe grupul Am fost acolo (recenzii cazare, restaurante, vizite).

Și alți români se declară mulțumiți

"Și noi am fost weekendul trecut tot în Năvodari și a fost ok. Sâmbătă am stat la plaja Del Mar, parcă, iar duminică în Constanța la Reyna care ne-a plăcut mai mult. Am mâncat seară la Tasaul și chiar dacă par mari prețurile la ei, porțiile sunt cam de 2 persoane. La prânz am mâncat pe plajă de la niște food truckuri. Chiar e ok dacă nu te duci la fițe. Nici eu nu înțeleg degradarea asta masivă din media. Litoral nu înseamnă doar Mamaia și plajele de cocalari. Constanța e foarte ok, cu plaje cu nisip fin și restaurante bune și decente la preț."

"Păi bineînțeles că se poate și așa! Iată niște oameni normali, care și-au făcut vacanța cum au considerat ei, nu mânați de instinctul de a șoca pe Facebook, care au căutat pe gustul lor, au făcut calcule, comparații, și au ales ce li se potrivește. Evident, ați ieșit în câștig și v-ați bucurat de o vacanță."

Alții o contrazic

"Acum 3 săptămâni înseamnă luna iunie adică low season. Iulie și august sunt sezon de vârf."

"Sunt surprinsă că ați găsit în Allezi cu 250 lei/ noapte. Eu când am cerut oferte am primit de la 450 în sus. Și eu recomand Năvodari. Anul asta am fost la Olimp, horrorrrr totul. Cazarea ok (app în regim hotelier), în rest, totul scump și prost."

"Un sejur de 7 nopți mă ducea undeva la 4500-4800 (pt app cu vedere frontală la mare) adică, eram ceva de genul, vreau să-l închiriez nu să-l cumpăr."