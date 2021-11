Liber la călătorii în cea mai frumoasă țară din America de Sud

Turiștii internaționali care au fost complet vaccinați împotriva COVID-19 vor putea vizita Argentina începând de luni, 1 noiembrie.

Orașele pline de viață și peisajele naturale uluitoare ale Argentinei au fost lipsite de turiști timp de mai bine de un an, deoarece autoritățile au continuat să extindă restricțiile legate de COVID-19. Dar, pe măsură ce se apropie primăvara în emisfera sudică și ca urmare a scăderii numărului de cazuri de coronavirus, toți vizitatorii străini vor fi bineveniți și scutiți de carantină începând de azi, dacă sunt complet vaccinați împotriva COVID-19.

Călătorii trebuie să prezinte dovada unui rezultat negativ la COVID-19 în urma unui test PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de călătorie, pe lângă efectuarea unui al doilea test PCR între a cincea și a șaptea zi de ședere în Argentina.

Pentru a fi considerați complet vaccinați, călătorii trebuie să fi primit întreaga serie de vaccinuri recomandate. Ministerul Sănătății din Argentina recunoaște în prezent vaccinurile Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Covishield, Sputnik, Sinopharm și Convidecia. Cei care nu sunt complet vaccinați trebuie, de asemenea, să facă două teste, dar trebuie să treacă și prin cel puțin o săptămână de carantină.

Argentina și-a redeschis deja granițele pentru țările vecine în octombrie, dar, în vederea unei reveniri mai largi a turismului, oficialii lucrează "pentru recuperarea completă a activităților". Există planuri pentru ca afacerile precum restaurantele, cafenelele, barurile, locurile de divertisment și atracțiile culturale să revină la capacitate maximă. Consiliul de turism a confirmat că cluburile de noapte vor fi deschise la o capacitate de 50%, iar în Buenos Aires - un oraș renumit pentru viața sa de noapte - barurile și cluburile de noapte pot rămâne deschise până la ora 3 dimineața.

Argentina a fost lovită puternic de pandemie și s-a confruntat cu dificultăți în aprovizionarea cu vaccinuri la începutul acestui an. Cu toate acestea, în ultimele săptămâni, campania a luat amploare, cel puțin 56 de milioane de doze fiind administrate până în prezent. Potrivit statisticilor de la Our World In Data, cel puțin 56,6% din populație este complet vaccinată.