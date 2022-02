Unde poți petrece vacanța de Paște de anul acesta?

În 2022, prima vacanță de care te poți bucura este cea de Paște. Atunci, foarte multe persoane își rezervă o săptămână pentru a vizita locații la care visează de ceva timp. Unii turiști preferă să sărbătorească Paștele într-un mod tradițional, în țară și să se bucure de obiceiurile locurilor unde vor sta pentru câteva zile. Alții își doresc deconectare totală și astfel plănuiesc vacanțe în locuri îndepărtate, chiar dacă nu se vor mai bucura în mod clasic de această sărbătoare.

Dacă nu te-ai hotărât unde vei petrece vacanța de Paște, vrem să îți venim în ajutor și să îți propunem câteva pachete turistice pe care le poți achiziționa de la o agentie de turism. La Hello Holidays vei găsi oferte de nerefuzat, care sigur te vor entuziasma și care au prețuri atractive. În plus, în perioada 24-27 februarie, Hello Holidays îți oferă cele mai bune oferte la Târgul de Turism 2022 organizat la Romexpo, iar în perioada 23-28 februarie, pe site-ul agenției și la sediile acesteia te vei bucura de oferte de nerefuzat. Agențiile se regăsesc în București: Agenția de la Piața Romană nr. 9 și Agenția din Kaufland Odăi, pe Șoseaua Alexandriei nr. 152. Poți rezerva ofertele dorite pe site, la sediu sau dacă îți dorești o experiență inedită, poți achiziționa vacanța preferată direct din autocarul Hello Holidays pe care îl vei putea găsi la Romexpo în perioada 24-27 februarie. Accesul vizitatorilor Târgului de Turism se face pe baza Certificatului Verde (vaccin sau trecere prin boală), pe baza unui test RT-PCR negativ, nu mai vechi de 72 de ore sau pe baza unui test antigen rapid, nu mai vechi de 48 de ore, care poate fi efectuat și în parcarea expoziției. Nu-i așa că abia aștepți să mergi și să vezi toate ofertele turistice?

La târg poți beneficia de numeroase oferte, inclusiv pentru Paștele de anul acesta. Îți enumerăm în continuare câteva dintre cele mai avantajoase reduceri și oferte:

15% reducere pentru circuitele din luna aprilie (excepție fac circuitele din Iran, Peru, Istanbul - comoara de pe două continente și Japonia)

reduceri de până la 45% pentru Turcia (anumite destinații și date) și oferte speciale, cum ar fi Paște Kusadasi cu autocarul la doar 319 euro/persoană

reducere de 100 euro/cameră pentru Sharm el Sheikh și City Tour gratuit la plecările din 27.02, 06.03 și 27.03

reducere de 100 euro/cameră pentru Hurghada și City Tour gratuit la plecările din martie și aprilie

reduceri de 50% la cazare pentru pachete cu autocar în Grecia, cu destinațiile Evia Katerina, Klio și Effie în lunile iulie și august și Mesimvria tot sezonul

reduceri de până la 50% la cazare pentru pachetele cu autocar din Bulgaria

reduceri de până la 20% pentru pachetele cu avion spre Zakynthos în luna iulie.

Revenind la pachetele turistice pentru Paște, începem prin a-ți prezenta o ofertă din România, pentru toți turiștii care vor să se bucure de tradiții. După cum probabil știi deja, Bucovina este considerată un adevărat,, colț de Rai” și totodată este și locul perfect pentru a petrece Sărbătorile Pascale. Aici poți asista la tradiții păstrate de sute de ani și te vei bucura de câteva zile autentice, alături de cei dragi și de oameni primitori. În acest sens, îți recomandăm acest pachet turistic: Paște - Circuit în Bucovina, de 5 zile, cu autocarul. Data plecării este 22.04.2022, din București. Vei beneficia de 4 nopți de cazare în regim de demipensiune, la un hotel de 3 stele din Câmpulung Moldovenesc, transport cu autocarul (sau microbuz), prânz festiv în ziua de Paște și ghid însoțitor. În acest circuit vei vizita următoarele destinații și obiective turistice: orașul Brașov, Cheile Bicazului și Lacul Roșu, iar destinația finală va fi Câmpulung Moldovenesc, pentru prima noapte de cazare. Ziua 2 este dedicată Muzeului Oului, Mănăstirilor Humor și Voroneț și Muzeului Obiceiurilor Populare. A treia zi, respectiv prima zi de Paște o poți petrece așa cum îți dorești în stațiune. La locul de cazare, vei servi un prânz tradițional, specific acestei sărbători. În ziua a patra poți merge în excursie cu Mocănița Huțulca și la Mănăstirile Sucevița și Moldovița. În ultima zi al acestui circuit, poți vizita Mănăstirile Agapia și Văratec, înainte de porni spre București.

În cazul în care îți dorești o vacanță atipică de Paște, trebuie să știi că Hello Holidays îți pune la dispoziție numeroase pachete turistice, pe diferite continente. Dacă nu vrei să te îndepărtezi prea mult de România, atunci poți alege o vacanță în Bulgaria, Ungaria, Grecia, Macedonia de Nord sau Turcia. Dacă vrei să petreci câteva zile în vestul Europei, optează pentru un circuit Portugalia - Spania. Îți este dor de mare și de temperaturi ridicate? Ce spui de o vacanță în Emiratele Arabe Unite? Nu în ultimul rând, îți recomandăm o vacanță în Japonia, pentru o experiență cu totul inedită. Suntem siguri că vei adora această țară! Ai la dispoziție un pachet turistic de 13 zile.

Dacă vrei să vezi cât mai multe pachete turistice pentru Paște, intră pe site-ul Hello Holidays!