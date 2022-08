Turistă după vacanța pe litoralul românesc: "Nu recomand această stațiune pentru o familie cu copil mic. Mi-am făcut niște răni incredibile"

Sezonul estival se apropie de final, însă sunt turiști care își fac în continuare planul de vacanță. De obicei, vremea rămâne caldă și pe parcursul lunii septembrie, prețurile scad, iar cei care nu au copii ce încep școala pleacă în concediu.

Românii care și-au încheiat vacanțele își împărtășesc impresiile pe grupurile dedicate.

Este cazul unei mame care după zilele petrecute în Eforie Nord nu recomandă această stațiune celor care au copii mici, după cum a scris pe Facebook.

"Bună dimineața, nu recomand concediu de familie cu copil mic în Eforie Nord sub nicio formă.

Nu ai acces cu căruciorul peste tot, pe plajă trebuie să cobori scări și pe unde se poate coborî e îmbulzeală mare sau trec mașini.

E foarte multă lume, manele pe plajă, șezlonguri atât de apropiate de mal încât își bagă ăia picioarele în apă (imaginați-vă cu cărucior într-o mână, copilul în alta, trecând prin apă, că nu poți să treci de șezlong).

Te obligă să iei 2 șezlonguri adică 100 lei la zi, loc de cearceaf, cum zic ei, doar dacă te duci cu noaptea în cap, că toți stau îmbulziți plus și în apă.

Străzile! Vai de ele străzi. Jeg, peturi, sparte. Ce mai! O adevărată splendoare să umbli cu căruciorul.

Pe faleză, servire în sictireală, plus manele sau sârbe aferente.

Unde a meritat e la centru de recuperare Techirghiol! Acolo un maaare DA. 30 lei intrarea sau 10 intrări 200 lei.

Șezlong inclus, dușuri, apă sărată caldă, nămol. Apropo, pe plajă dacă vrei să te dusezi 5 lei taxa, mi-am făcut niște răni incredibile de la nisipul ăla la degete.

Nu recomand această stațiune pentru o familie cu copil mic.

Acuma, noi nu ne-am dus la ultra all inclusive. Mai mult pentru copil să vadă marea, să se joace în apă și nisip. Cazarea a fost super faină, deși cam departe, însă asta deja ne-am asumat. Haladeala de pe plajă, nu. Sper că a ajutat această recenzie", a scris românca pe pagina Vacanțe do it yourself, de pe Facebook.

Turism „mioritic”

În comentarii și alți români se declară nemulțumiți.

"Ce descrieți dvs. definește litoralul românesc de secole. E turism „mioritic”, dar în ceea ce privește situația legată de șezlonguri și cearșaf nu îmi pare o anomalie. Cine vrea calitate, plătește, cine vrea pe cearșaf și cu un loc în fața fețelor fețelor (boala românului să stea cât mai în față) se trezește de dimineață, pentru că indeed e necesar. Maneaua e în ADN-ul nostru și la plajă cam e de distracție mainstream, nu e în cultura noastră să ascultăm boss nova sau alte genuri care se potrivesc altor viziuni. Ce e mainstream acum? Maneaua, trap, trapaneaua sau alte specii similare.

Pentru o locație care să bifeze mai multe din dorințele dvs. încercați plaje pustii sau zone mai sălbatice, avem o multitudine de opțiuni. Nu sunt nici pro, nici contra a ceea ce se întâmplă pe litoralul nostru, doar m-am resemnat și aleg variante pe gustul meu, nici nu îmi mai bat capul cu România."

"Recomand să vă orientați pe viitor spre Bulgaria, mai ales cu un copil mic la bord. Costă mult inițial, dar nu aveți nicio grijă cu sezlonguri / acces cărucioare, mâncare foarte bună oricând."

"Din păcate așa a fost mereu stațiunea. Eu mă duceam cu copilul în brațe căci te enervai maxim cu căruciorul."

"Care nisip? Mi-am făcut răni la tălpi de la scoici/pietre. Oribil. E bine că ați găsit șezlong ieftin:)) că era și 70 lei, depindea de zonă, iar la 19 ți-l luau.

Prima și ultima dată când am mers anul ăsta. De la anul, arriverderci!"

"Asta cu taxa la duș și la budă pe plajă n-am înțeles-o niciodată. Mai ales pe plajele unde șezlongul a devenit obligatoriu. Adică igiena și satisfacerea civilizată a nevoilor fiziologice sunt un lux."

"Ce mă șochează cel mai tare la aceste recenzii, este faptul că turiștilor care preferă litoralul românesc li se pare absolut normal sa fie jeg, preturi mari, manele.etc. Din cauza asta se deteriorează și mai tare, pentru că merge și așa. Mizeria = normalitate! Apropo sunt acum a 42 a oară în Grecia și nu am plătit niciunde taxa la wc sau dus. Iar cea mai scumpă taxă pentru 2 șezlonguri și o umbrelă a fost 10 euro."