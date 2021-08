O turistă din România împărtășește experiența sa după o vacanță în Thassos, una dintre destinațiile din Grecia preferate de români.

Această mărturisește de la bun început că a plecat dezamăgită spre casă, într-o postare pe pagina Forum Grecia, de pe Facebook:

"Când toată Grecia este superbă, dar pentru prima dată pleci dezamăgit.

Mi-a luat ceva să scriu "povestea" asta, dar am zis că, așa cum m-au ajutat și pe mine sfaturile unor iubitori de plaiuri elene, pe acest forum, e de datoria mea să vorbesc despre plusuri și minusuri.

Petrec de câțiva ani încoace 3-4 vacanțe pe an în Grecia, zic totuși că am umblat ceva și știu cam 1% din pamântul și apele greceșți, ca să-mi dau cu părerea. Anul acesta am zis să merg în renumitul Thassos, pentru prima dată în viață. Am auzit păreri și pro și contra, dar eu, până nu mă conving singură, nu nu-mi fac nicio părere. Și am ajuns la următoarele concluzii:

1. Dacă ai fost pe alte insule grecești înainte, Thassos-ul ti se va părea un dezastru.

2. Este insula familiilor cu copii, deci, adulții singuri nu prea vor avea parte de intimitate, dacă asta își doresc.

3. Unele plaje sunt supra supra supra evaluate/lăudate și realitatea este cu totul alta.

4. Mâncarea este OK, dar nu atât de bună că în alte zone ale Greciei.

5. Stațiunile principale sunt un fel de Eforie, extrem de aglomerate.

Concluzia este că Thassos este o insulă frumoasă, dar nu pentru cei ca mine, plimbăreți și dornici de explorare zilnică.

În schimb, m-am îndrăgostit de oamenii din Thassos, pentru care am cea mai mare admirație. Sunt extrem de primitori, de onești, de zâmbitori, chiar și atunci când nu mai pot.

Georgia Sotiraki de la Pension Maria- un loc absolut minunat, îngrijit cu multă dragoste de această femeie senzaționala.

Vasilis și soția lui, patronii de la restaurantul (da, chiar e restaurant, nu tavernă) Sea Breeze de pe plaja San Antonio, cea mai bună mâncare din Thassos. Mai scump, dar a meritat din plin.

Panos, beach boy-ul de 19 ani de la Ammouda, de pe plaja Psili Amos, care, oricât de extenuat era, le zâmbea tuturor și era super atent cu toți clienții.

Echipei de la taverna plajei Psili Amos. Nu am văzut niciodată atâta energie la niște ospătari, care alergau la propriu, doar să îi servească mai repede pe clienți", își încheie turista postarea.





Mulți sunt de aceeași părere



"Dacă vreți liniște în Thassos mergeți în septembrie, după ce încep copii școala sau urcați-vă în mașină și căutați un loc retras, fără umbrele și șezloange, în cele 1000 de plaje existente!"

"Referitor la punctul 3, da, sunt un pic de acord că unele plaje sunt supra evaluate, dar știți de cine? De regulă de către cei care merg pentru prima dată în Thassos sau în Grecia, în general. Și mai sunt supraevaluate de către cei care au fost doar la Paralia Katerini. Pe de altă parte, da, am văzut și eu multe locuri din Grecia. Thassos rămâne totuși prima dragoste, deși s-a cam dus din farmecul de odinioară."

"Corect! Anul trecut în august nu a fost așa plăcut și eu merg de 6 ani consecutiv aici, dar în iunie."

"Aceleași gânduri am avut la întoarcerea din Thassos, parcă ați scris în locul meu, va înțeleg perfect, până și faza cu Eforie, așa am zis și eu."

"Se spune că Thassos este o insulă de entry level. Dacă începi cu Thassos și ulterior mergi pe alte insule, parcă totul urmează un curs firesc, dar dacă vezi Skiathos, Kefalonia, Lefkada, etc și ulterior mergi în Thassos e ca nuca în perete."

"Confirm. Exact așa mi s-a părut și mie Thassos după ce văzusem deja câteva insule Grecești. Nu m-aș mai duce. Suntem un cuplu tot fără copii. Dacă ai copii situația se schimbă, sunt convinsă!"

Thassos este o insulă frumoasă, la doi pași de casă

"Este o insulă foarte frumoasă, cu activități de explorare zilnice. De 2 ori am fost deja și totuși nu am reușit să vedem tot ce este de văzut. O insula mică care are 7 plaje premiate cu steag albastru, plaje neamenajate care vă oferă intimitatea de care aveați nevoie, la plaje mai aglomerate cu faleză mai lată."



"Eu am mers în Thassos după Lefkada. Și, cu toate că Lefkada este foarte frumoasă, Thassos are multe zone frumoase care pot concura și ceva important care a dat pe plus: plaje cu nisip pe care nu îți rupi picioarele. Ca urmare, Thassos are mai multe de oferit și la 2 pași de casă."

"Thassos ul este o insulă mișto și pentru cupluri fără copii - de la hoteluri adults only la case închiriate în orice locație de pe insulă, de la plaje neamenajate unde ai intimitate cât e ziua de lungă la taverne bine ascunse unde nu calcă picior de turist- toate astea pot face o vacanță cel puțin frumoasă pentru cupluri fără copii. Mi se pare trist că spuneți că nu ați avut ce vizita în Thassos. Într-adevăr, e o insula mai aparte."

"Cum să pleci dezamăgit din Grecia? Thasoss e cea mai accesibilă și aproape insulă de România, deci e pe măsura așteptărilor, pentru unii, pentru alții nu, dar cert că pentru greci, DA! "