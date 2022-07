Experiența neplăcută a unui turist român în Turcia: "M-am ales cu o pagubă de vreo 1400 de euro. În toate zonele turistice sunt astfel de probleme"

Printre destinațiile de vacanță ale românilor se află și Turcia. Unii aleg hoteluri all inclusive pentru a-și petrece concediul, alții merg într-un city break.

Uneori, vacanțele nu sunt lipsite de peripeții și de întâmplări neprevăzute.

Este cazul unui român care a rămas fără telefon în timpul unui city break în Istanbul. Acesta a relatat într-o postare pe Facebook cum a acționat hoțul, fără să-și dea seama ce se întâmplă:

"Grijă la telefon în Istanbul, o destinație ieftină ce vă poate costa scump, sper ca această postare să vă atragă atenția și să nu pățiți ce am pățit eu în piață Taksim (însă, ulterior, am înțeles că în toate zonele turistice sunt astfel de probleme).

Un vânzător ambulant de flori tot încercând să le vândă s-a apropiat de mine după nenumărate refuzuri mi-a împins florile în mâna în care era telefonul, și când i-am zis că nu le vreau pe un ton mai răstit a plecat și cu florile și cu telefonul. Faza a fost atât de profesional făcută încât mi-a luat câteva secunde să îmi dau seama că nu îl mai am în mână, ulterior probabil hoțul fugind sau adăpostindu-se prin vreun magazin. Eu m-am ales cu o pagubă de vreo 1400 euro în acest city break, însă special las această atenționare ca să nu pățiți și voi ceva similar.

Ca idee, poliția la ei nu vorbește engleză, există poliția turistică la care te prezinți de la 9 la 16 sau ceva de genul, și care mai mult ca sigur că este inutilă în cazuri de furturi.

Aș recomanda telefonul mai mereu în buzunar, iar dacă vreți să folosiți navigația există la alți turișți din ce am văzut niște huse cu șnur de ti-l pui la gât.

Vacanțe fără incidente va doresc, iar dacă am făcut o singură persoană mai atentă (decât am fost eu clar) la acest lucru, eu mi-am atins scopul", a scris românul pe grupul Vacanțe sub 500 de euro.

"Aveam 8 zile concediu și am luat un avion înapoi în țară după doar 3 zile (în ziua 2 s-a întâmplat evenimentul) de supărare plus că numai aveam modalitate de comunicare, plățile online acum sunt aprobate cu telefonul etc etc, foarte neplăcut, a precizat acesta, într-un comentariu."

În zonele turistice sunt din ce în ce mai multe incidente

"În zonele turistice sunt din ce în ce mai multe incidente, din păcate. Am fost în iunie, dar am fost atenționată de un prieten ce locuiește în Istanbul că au mari probleme cu imigranții. Numărul acestora a crescut, la fel și incidentele. Vă recomand să fiți cu băgare de seamă în aceste zone, iar pentru cei care vor să descopere mai mult din Istanbul vă recomand zonele Suadiye (7 stații de metrou din Sultanamet) și Kadikoy. Este o altă "față" a Istanbulului".

"Și noi am avut o expierenta neplăcută, tot în Turcia. Am fost abandonați în Antalya de șoferul turc, care nu ne-a mai dus la hotel. După multe telefoane la hotel, de unde am închiriat mașină cu șofer, a venit altcineva după noi. O zi pierdută și mulți nervi".

"Am fost weekendul trecut în Taksim, am stat numai cu telefonul în mână, de frică să nu mi-l fure de prin buzunar sau să cadă. Am mers și câteva stații de tramvai până la bazar, într-o aglomerație cumplită, cu telefonul în mână. Tatăl meu l-a ținut în borsetă. Din fericire, n-am avut niciun incident, însă de acum recomand o borsetă în care să încapă telefonul, pașaportul și portofelul."

Unii turiști au fost mai norocoși

În comentarii, alți români relatează situații care s-au încheiat cu bine, din timpul vacanțelor.

"Eu mi-am uitat telefonul pe bancă și după 30 de minute l-am recuperat de la turcii care se așezaseră pe banca. Ei mi l-au dat fără să întreb eu dacă au găsit un telefon (cred că se vedea pe față mea panica".

"Cred că ați avut și ghinion dumneavoastră. Eu mi-am uitat telefonul pe covor în moschee și m-am întors după vreo 40 de minute, când mi-am dat seama că nu îl am, și l-am găsit. Ca să confirme că e telefonul meu, paznicii m-au pus să le arăt poze cu mine din telefon sau să sun persoană cu care eram direct din agenda. Zona Taksim este oricum una dintre cele mai aglomerate. Incidente se întâmplă des acolo."

"Eu cred că ai avut ghinion, fiecare țară are uscăciunile ei, ca și noi de altfel. În Turcia am întâlnit doar oameni binevoitori. Eu l-am pierdut pe tata în Istanbul și l-am căutat vreo 6 ore. Am apelat la poliția turistică și au plecat imediat în căutarea lui pe motociclete. L-am găsit într-un final, tata nu pățise nimic, iar turcii i-au fost de mare ajutor."

Români care laudă destinația

"Am fost de mai multe ori în Istanbul și niciodată nu ni s-a furat nimic, nu am fost păcăliți, din contră am fost uimiți de amabilitatea turcilor, și a celor care lucrează în turism sau comerț dar și a oamenilor obișnuiți. De exemplu, când am fost prima dată acum vreo zece ani, o doamna mai în vârstă, care apropos a înțeles în engleză ceea ce am întrebat-o dar nu putea să ne răspundă, ne-a însoțit câteva străzi că să ne arate drumul spre hotel. Ca în toate marile orașe din lumea asta, are și hoți și alte belele. Să nu uităm că e casă a peste 15 milioane de oameni, plus turiști de pretutindeni. Piața Taksim și Bulevardul Istiklal sunt unele din cele mai aglomerate zone, piața fiind și locul în care turcii protestează, acolo se adună. E o regulă de bun simț cred oriunde ai merge, să nu îți fluturi bunurile de valoare în văzul tuturor. De asemenea, trebuie să te informezi ce ai voie să faci, ce este tabu, care sunt locurile sigure, șamd... Eu personal m-am simțit mai în siguranță în Istanbul decât în Roma".

Alte zone în care se fură

"Mai nou și în Mallorca se fură la greu. Cei de la rent a car atenționează clienții, dar degeaba. Săptămâna asta o nemțoaică a rămas și fără poșetă și fără bagaj exact când vroia să le bage în mașina tocmai închiriată. I-au fost smulse efectiv, iar tipul a urcat într o mașină și a fugit".

"Lasă, tu să fii fericit, măcar ai mers, văzut Istanbulul, eu am pățit ceva similar în “excursie la Piața sudului”… deci ești în câștig."

"Trist! Foarte trist! Eu m-am întors de la Dubai fără telefon. Așa se întâmplă când mergi ca pițipoanca cu pleaşca în mână".