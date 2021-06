Sapte tari europene in care ne putem face vacantele fara restrictii

Croatia e una din tarile care primesc turisti in baza PCR/ FOTO Pixabay

Sapte tari europene permit venirea turistilor in vacante fara prea multe restrictii. Croatia, Grecia, Italia, Malta, Islanda, Muntenegru si Portugalia se numara printre acestea. Concret, in aceste state este permisa intrarea in baza unui test PCR negativ, a certificatului de vaccinare sau a actului care dovedeste ca persoana a trecut prin boala, arata Euronews.

Croatia, cunoscuta pentru apa limpede albastra si pentru insulele sale, este deschisa turistilor in baza unui test PCR negativ. Singura conditie este ca acesta sa fie facut in ultimele 48 de ore de dinaintea calatoriei.

Grecia, destinatie favorita pentru romani, permite intrarea pe teritoriul sau tot cu test PCR negativ sau cu ajutorul unui certificat de vaccinare anti COVID-19. Pentru cetatenii UE/Schengen/EEA/UK nu se aplica masura carantinarii.

Italia, una dintre cele mai vizitate tari pentru orasele istorice emblematice si pentru numeroasele atractii, permite intrarea turistilor europeni dar si a celor britanici sau americani - toti vizitatorii trebuie, insa, sa prezinte un test PCR negative nu mai vechi de 48 de ore.

Malta s-a redeschis, oficial, pentru turisi in iunie 2021 si este prima tara din UE care a atins imunitatea de turma. Cetatenii europeni pot intra in Malta cu test PCR negativ nu mai vechi de 72 de ore, iar pasaportul de vaccinare va fi introdus din iulie. Restaurantele malteze pot sta deschise pana la miezul noptii, dar purtarea mastii este inca obligatorie in spatii deschise.

Islanda - ofera oportunitatea admirarii aurorei boreale sau relaxarii la bai termale. Calatorii vaccinati si cei care prezinta un act care atesta vindecarea de Covid-19 pot intra in tara fara carantina dar trebuie sa aiba un test negativ la sosire. Testul poate fi efectuat si la aeroport, insa chiar si cu un test negativ, persoana trebuie sa se izoleze cinci zile inainte sa faca un al doilea test.

Muntenegru s-a redeschis recent pentru turisti - vizitatorii din toate tarile pot intra in tara cu un test negativ PCR nu mai vechi de 72 de ore, un test rapid antigen nu mai vechi de 48 de ore, certificat de vaccinare sau dovada recuperarii din boala.

Portugalia este, de asemenea, deschisa pentru cetatenii si rezidentii tarilor europene cu test negativ PCR nu mai vechi de 72 de ore, iar acelasi regim se aplica si Insulelor Azore si Madeira.