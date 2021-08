Comitetul Național pentru Situații de Urgență a anunțat oficial că Grecia a fost adăugată pe lista țărilor aflate în scenariul roșu, pe 29 iulie. De atunci, persoanele nevaccinate intră în carantină timp de 14 zile la revenirea în România, indiferent dacă prezintă sau nu un test PCR.

În ciuda regulilor ferme, care au intrat în vigoare de trei săptămâni, unii români au în continuare întrebări pe această temă.

Un tânăr a făcut un sondaj pe pagina Forum Grecia de pe Facebook, încercând să afle dacă ar putea să iasă din casă, cât timp este în carantină:

"A venit cineva din Grecia în România și stă în carantină? În principal asta mă interesează cei nevaccinati, dacă îi bagă în carantină fizic sau doar verbal."

Ce răspunsuri a primit

"Vă pot spune că pe cei în carantină, polițiștii sunt îndreptățiți să verifice dacă respectă sau nu carantina. Pe unii i-au sunat, pe alții i-au verificat personal, dar au fost și persoane neverificate. Legea și bunul simț spun să respectați carantina . Dacă dumneavoastră alegeți altceva, o faceți cu asumarea consecințelor, respectiv amendă și cele civice, că puteți răspândi o boală. Să fiți sănătos!".

"Întrebarea era dacă e cineva în carantină și are nevoie de companie, să nu stea singur!".

"Sigur, la carantină cu noi! Până și ăștia de pe camion intrăm!".

"Mă controlează poliția zilnic."

"Pe mine m-au sunat de 2 ori la telefon, pe un prieten la vizitat acasă în fiecare zi,iar de 3 ori, de 2 ori pe zi."

"Da, se bagă în carantină și da, poliția locală, uneori și poliția națională vin în control."

"Nu există fizic sau verbal, există carantină cu forța, nu va ține în casă mai ales dacă aveți bani de dat pe amendă."

"Vin și sună la ore foarte diferite."

"Pe mine m-au sunat de 2 ori săptămîna trecută."

"Și eu m-am întors săptămâna trecută, de pe 11 sunt în carantină, nefiind vaccinată. Am trecut prin vama Giurgiu cu încă 3 persoane, vaccinte, în mășină. Doar apeluri de la poliția locală am primit până acum, 2 la număr, întrebându-mă dacă sunt acasă și dacă e totul în regulă."

"E mișto că după concediu să ai repaos încă 14 zile."

"Am ajuns marți 17.08 în România. La 5 minute de la trecerea frontierei am primit un mesaj cum că s-a emis decizia de carantinare cu nr... pe numele meu, așa că stau în casă 14 zile, nu știu dacă va veni cineva care să verifice și pe teren."

"Da, noi am stat. Am intrat pe 9 august în țară și astăzi am ieșit. Deși am făcut test pe 16, în a opta zi, iar rezultatul ne-a fost trimis luni seară și a fost negativ, am stat încă 2 zile în casă, deși nu puteam să răspândim nimic.

Așadar, calculați-va că ieșiți în ziua a 11-a, ca să nu vă încurcați vreun plan, mai ales la muncă. Nu a venit și nu a sunat nimeni în această perioada".

Pe unii nu i-a verificat nimeni

"Eu sunt în carantină de pe dată de 14. Nu m-a controlat nimeni încă."

"Carantină 14 zile, fără vaccin, suntem de 8 zile în carantină nu ne-a căutat nimeni încă."

Cineva formulează o concluzie cu morală a "sondajului": "Și uite așa cresc cazurile."