Orasul din Romania inclus in topul celor mai in voga destinatii turistice europene

Sute de mii de oameni au votat si in anul 2021 care sunt cele mai bune destinatii europene. Un oras din Romania a reusit sa intre in top 20, clasandu-se chiar pe locul cinci. Este vorba despre Sibiu, situat in inima Transilvaniei, care a cucerit turistii prin combinatia dintre istorie si spiritul vibrant al unui oras european modern.

Sibiul este singurul oras din Romania care a primit trei stele Michelin, reusind sa faca arta in bucatarie. Nu o sa fie dezamagiti nici pasionatii de istorie si de arhitectura. Centrul istoric medieval este o adevarata atractie, alaturi de Podul Minciunilor. Targul de Craciun din Sibiu este considerat unul dintre cele mai frumoase din Europa, potrivit europeanbestdestinations.com.

Ads

Top 20 cele mai in voga destinatii din Europa