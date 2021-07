Romanii vor putea intra in Bulgaria doar cu buletinul sau pasaportul. Noile reguli impuse de autoritatile de la Sofia

Bulgaria a instituit o categorie/zona speciala, in care a fost inclusa si Romania FOTO Pixabay

Autoritatile bulgare au revizuit conditiile de intrare in tara vecina, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri se aplica pana la data de 31 iulie 2021.

Potrivit informatiilor publicate de autoritatile bulgare, pe teritoriul Republicii Bulgaria se aplica sistemul de clasificare a statelor de provenienta pe mai multe zone (verde, portocalie, rosie), in functie de gradul de raspandire a COVID-19 in aceste state. De asemenea, a fost instituita o categorie/zona speciala, in care a fost inclusa si Romania.

Astfel, persoanele care sosesc din Romania pot intra in Republica Bulgaria fara a fi obligate sa prezinte alte documente, cu exceptia documentelor de calatorie (carte de identitate sau pasaport).

Mai multe informatii cu privire la clasificarea statelor pe zonele mentionate anterior (verde, portocalie, rosie), respectiv conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca persoanele care sosesc in Republica Bulgaria din acele state, precum si eventuale exceptii de la aceste masuri pot fi consultate pe pagina de internet a Ministerului Afacerilor Externe: https://www.mae.ro/node/51904. Totodata, lista statelor clasificate in functie de zona poate fi consultata si pe pagina de internet a Ministerului Sanatatii din Republica Bulgaria: zapoved_r4PjG8n.pdf (government.bg).

MAE reaminteste ca cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numarul de telefon al Ambasadei Romaniei la Sofia: 0035929733510, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie si telefonul de urgenta al misiunii diplomatice a Romaniei in Republica Bulgaria: 00359879440758.