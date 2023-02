Eforturile pe care le fac românii pentru o vacanță: "Ar trebui să punem deoparte 400 de euro lunar. Mai mâncăm apă, paie și bătaie"

Românii sunt cu gândul la vacanța de vară. Unii au făcut deja rezervări, în timp ce alții fac economii, cu speranța că vor reuși să strângă sumele necesare concediului la care au visat.

Este cazul unei tinere care pune bani deoparte în fiecare lună și încearcă să afle care ar fi cea mai bună metodă pentru a păstra aceste sume, după cum a scris pe Facebook.

"S-a tot discutat pe grup de moduri de economisire, cont de economii, dobânzi, investiții etc și am învățat foarte multe lucruri.

Însă, noi vrem să economisim o sumă relativ mică de bani (aproximativ 2500 euro sau echivalentul în lei) în 6 luni pentru un scop bine definit (anume un concediu). Care credeți că e cea mai bună variantă de a economisi această suma strict în această perioadă?

Ideea e că el va trebui să achite concediul cu cardul sau. (îi va fi decontat ulterior un procent 25% de la locul de la muncă și asta i se impune).

Eu am zis să mergem pe clasicul "banii la saltea", punem în fiecare lună și în august îi punem toți pe cardul lui, plătește și aia e.

Dacă e să facem așa, e bine să îi avem în lei sau în euro? Eu aș zice euro, e mai puțin tentant să ne băgăm în ei și oricum ne vor fi utili, deoarece vacanța e în Europa.

Totuși, la cum variază moneda, să nu umblăm să cumpărăm euro în fiecare luna, eventual pierdem pe comisioane destul mult.

Jumătatea masculină s-a gândit să deschidă un cont în euro. Daar aici sunt comisioane de administrare destul de mari, pentru 6 luni nu știu dacă e avantajos.

Sau e rentabil să își facă un card Revolut, să pună acolo și să nu ne doară capul?

Exclus să îi lăsăm pe cardurile noastre de salarii.

P.S. Avem și alte economii (bani ca să fie acolo), dar nu am vrea să ne băgăm în ei. Aceia nu au scop și, să fiu sinceră, ne zgârcim să punem bani acolo. (Bine, nici nu avem salarii așa mari).

Totuși, mi-am propus să ne forțăm, să mai strângem cureaua și să adunăm bani pentru un scop bine definit. Poate așa ne ținem de treabă și ne bucurăm și de o vacanță bine meritată la final.

Dacă vedem că ne iese, mai facem.

P.S.2. deja mă doare capul când mă gândesc că ar trebui să punem deoparte 400 de euro lunar, pe lângă ce economisesc eu deja lună de lună (banii ăia care nu niciun scop, dar să fie pentru zile negre), Mai mâncăm apă, paie și bătaie, dacă e. Dar suntem ambițioși", a scris aceasta pe grupul Buget de familie.

"Sper să putem pune. Avem cam 6000 lei împreună + bonuri de masă. Dar nu avem copii, nu avem rată la casă și nu plătim chirie. Avem doar o rată în altă parte, dar nu e așa mare și plătim factura de curent a mamei și o parte din facturile soacrei.

În rest, doar cheltuielile noastre lunare: întreținere, facturi gaz, curent, abonamente telefon, internet, mâncare.

Luna asta voi termina și cu renovarea bucătăriei, deci din martie banii pe care îi băgăm în bucătărie vor putea merge spre vacanță.

Economiile de până acum vor putea merge către o urgență, dacă va fi cazul.

Ideea e că ne dorim f mult această vacanță și cred că dacă ne limităm puțin timp de 6 luni, e realizabil.

Până la urmă, mai mergem la masă la soacră, și așa e singură și se bucură să aibă companie", a adăugat femeia.

Singurul mod în care, eu una, pot economisi

În comentarii, membrii grupului au relatat metodele prin care păstrează banii economisiți.

"Eu dacă îi am în lei mă bag în ei, dacă îi am în euro nu mă bag.

Probabil nu e neapărat rentabil să îi schimb, dar la câteva mii de euro, mai bine pierd cât e comisionul ăla, decât să nu am nimic. Acum nu știu ce salarii aveți voi ca să poți pune 400 de euro pe lună deoparte. Că aia înseamnă aproape 2000 de lei. Urmăresc și eu mai multe tehnici, dar cea cu euro funcționează la mine."

"Eu îți recomand să te înscrii la un CAR cu o dobândă rentabilă. E singurul mod în care eu una pot economisi."

"Eu când vreau să am bani deoparte îi dau împrumut."

"Eu aș proceda așa, aș calcula cât trebuie să pun deoparte în fiecare lună și primul lucru după primirea salariilor aș putea deoparte suma respectivă, ca și cum nu i-aș avea, apoi din restul banilor aș face un buget clar, utilități x lei, mâncare y lei și alte cheltuieli sau cheltuieli neprevăzute. La început va fi mai greu, dar dacă va creați obișnuința și aveți scopul precis sunt sigură că veți reuși. În ce privește moneda în care economisiți, dacă vă trebuie euro, economisiți în euro, sunt case de schimb unde prețul e un pic peste cursul BNR. Și da, i-aș ține la saltea, nu în depozite."

"Eu de obicei fac depozite bancare"

"Nu aș recomanda schimbul valutar, cel puțin momentan sunt diferențe destul de mari lei-euro.

Eu de obicei fac depozite bancare pentru perioade de 6 respectiv 9 luni, dobânzile variază între 7% și 9,5%.

Mai sunt și alte bănci cu dobânzi bune, studiază puțin piața, iar după decizi care este cea mai potrivită pentru voi."

"Eu folosesc Revolut de când a apărut, nu am avut probleme. Și îmi fac un Vault ("seif") pentru fiecare obiectiv financiar (se poate face și vault de grup/ familie etc și pun mai multe persoane în el). Și pe urmă și în concediu mă simt mai confortabil să plătesc direct cu cardul Revolut (rată de schimb mult mai convenabilă decât dacă aș plăti cu un card în lei; plus că nu mă stresez că am folosit cardul de salar în cine știe ce magazin din altă țară)."

"Noi schimbăm o anumită suma de lei în euro, deoarece știm că dacă sunt lei sunt 100% șanse să întrăm în ei. + Lunar îmi fac o listă de cheltuieli, astfel sunt sigură că acopăr nevoile lunare + o mică sumă în caz de orice. Iar cu alte conturi nu ne complicăm fiindcă am făcut asta și nu a ieșit bine. Și nu împrumutăm pe nimeni, deoarece suntem pățiți și în asta (nu i-am mai văzut). Acum fiecare face cum consideră."

"Cred că varianta bani la saltea e cea mai ușoară"

"Nu văd rostul schimbatului în Euro acum. Însă nici revolut nu văd ok, am văzut că blochează conturi și cer proveniența banilor, nu neg că poate respectivii sunt dubioși (tranzacții dubioase), însă mie îmi este frică să nu mă trezesc cu bani în cont și să nu pot umbla la ei."

"Încercați să strângeți cât mai mult în primele luni, apoi depuneți într-un depozit bonus care durează 4 luni și are o dobânda bună."

"Cred că varianta bani la saltea e cea mai ușoară,fără comisioane etc.

Împărțiți cât vine pe lună și îi puneți de la început, uitați de ei și vă descurcați cu ce aveți, dacă chiar vă doriți așa de mult o vacanță. Eu am încercat așa într-o perioadă când nu mă puteam abține de la cheltuieli inutile și puneam de la începutul lunii banii de întreținere, banii de mâncare, benzină și ce rămânea era pentru relaxare și cumpărături nu neapărat necesare".