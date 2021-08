Un român care s-a întors din vacanța din Grecia cu autoturismul personal a lansat o dezbatere intensa pe grupul de Facebook Forum Grecia.

Bărbatul a scris într-o postare că, după ce a alimentat mașina cu motor diesel de mai multe ori pe teritoriul Greciei, a ajuns cu autoturismul în service, iar mecanicii i-au sugerat că de vină ar fi combustibilul.

"Vreau să vă povestesc și totodată să trag un semnal de alarmă despre o întâmplare/coincidență petrecută anul acesta (luna iulie) în Grecia.

Pe scurt: Am plecat cu mașină pe ruta Bulgaria-Kulata- Lefkada, am alimentat cu motorină de la o stație Shell (VPower) pe autostrada la Kulata, chiar la intrarea în Grecia, în Grecia am alimentat de 2 ori, odată la venire și odată la plecare, de la aceeași stație mare Shell (VPower), aproape de intrarea în Lefkada.

Când am ajuns în România, am alimentat de la aceeași stație Rompetrol (Alto55 diesel, la care alimentez de 8 ani.

La câteva zile de la revenire s-a stricat mașina: pompă de înalte cu șpan, a blocat senzori, rampă și injectoare, reparație care costă 10.000 de lei.

Cei de la service-ul care repară injectoare au zis că ori am nimerit un lot de motorină prost, ori a fost peste măsură de aditivată și că o coincidență că e a 4 a mașină care o repara în decurs de o lună jumate care vine cu aceeași problemă și care a fost în Grecia în ultimele zile.

S-a mai confruntat cineva cu această problemă?!", întreabă bărbatul la finalul postării de pe grupul Forum Grecia, pe Facebook.





Cei mai mulți cred că problema este legată de stilul de condus

"Motorul merge mai mult subtutat decât turat! Motor mare, diesel, subturat = probleme în timp. Un motor turat este un motor curat. Bineînțeles că există șanse să fi nimerit un lot de carburanți mai slab, dar problemele la motorul tău s-au adunat în timp (dacă ai mers preponderent urban subturat, iar la drum lung nu ai “călcat-o” să se mai curețe) și acum ți-a “căzut”. Span-ul ăla nu se adună suficient de mult la 2-3 alimentari. Alea au fost probleme vechi care s-au spart acum".

"Eu am mers cu mașina cu motor 3.0 subturat și m-a certat prietenul nostru de la service. Ies mereu în weekend la drum lung și o calc 😅. Asta ar fi unul dintre motive, la cât m-a bătut la cap soțul să nu mai merg așa acum o calc și prin oraș".

"Acum 2 ani, în Grecia, cu mașina diesel m-a furat peisajul și am mers subturat la și de la plajă. După o săptămână s-a aprins martorul motor galben în bord, noroc că era mașină din 2015 și mi-a spus la timp ce-o doare. Am urcat 2 pante în 4.000 de ture și și-a revenit, apoi pe drumul către casă am ținut-o mai sus in turații și nu am avut probleme".

"Pe scurt: treaba stă în felul următor. La cele două stații peco din Grecia de unde ai alimentat de 3 ori sunt mii de clienți la 24 de ore. Mașinile grecilor au oare alt fel de motoare pe ele? E dublu standard și la mașini acum?! Îți dai seama că pe o rază de 100 de km în jurul benzinăriilor astea nu ar mai trebui să fie în fața porților la oameni mașini diesel?! Este ridicol ce spui! Mai degrabă ia în considerare că mașina ta a mers 3000 de km cu greutate pe ea, la temperaturi mult mai ridicate decât acasă, la turații înalte. E bătrână! A crăpat că ai pus baba să alerge la maraton la 45 de grade, cu ranița în spinare fără șapcă în cap!"

"Fraților eu stau în Grecia de 20 ani și nu am pățit nici măcar o singură dată ce spuneți voi acolo. Eu am pățit exact invers. Am alimentat de la Rompetrol și s-a întâmplat să se oprească mașina în drum, nu mai pornea, deloc. Am dus-o la service și mi-a spus să nu mai alimentez la alte benzinrii decât OMV SAU MOL am avut depuneri pe pompă."

"Sunt în Grecia de două săptămâni și am alimentat până acum de cel puțin 15 ori, exclusiv de la Shell, și 95, și 98, și 100, în funcție de ce aveau. Până acum nici o problemă."

Unii vin cu explicații și sfaturi

"Există o explicație! Poate rezervorul nu a mai văzut plinul de multă vreme și jumătatea superioară a ruginit! Motorina superaditivată de la străini a desprins rugină atunci când rezervorul a văzut plinul și acele particule nenorocite de rugină au înfundat injectoarele! Probabil și celelalte trei mașini sunt tot BMW-uri, posesorii în general alimentează doar când se aprinde becul și bagă de maxim 50-100 lei."



"Evitați să mai băgați carburanți extraaditivați, cu cetane sau octane multe dacă producătorul mașinii nu solicită expres acest lucru!

În Grecia eu merg întotdeauna cu bidonul de ulei 2t la mine! Ei nu se omoară cu valoarea lubricității la motorină, rafinăriile lor o fac foarte bună dar nu prea bagă biodiesel sau amelioratori de lubricitate. Tehnic, motorină de la noi are o lubricitate în jurul a 200 micrometri, la ei este la limita legală de 460 micrometri.

Pentru o pompă de înaltă presiune cu ani vechime în spate și niște sute de mii de kilometri făcuți de mașină, motorină cu lubricitate scăzută și extraaditivarea agresivă e tot ce-i trebuie!"

"Băgați motorină activată ca să ce? Sunt -20 grade afară?".





Apar, totuși și situații similare

"Noi tot de la Shell am pus înainte de a trece granița la greci și după 2 zile ne-a apărut în bord check engine și am stat puțin stresați. Deci clar că e ceva cu carburantul lor. E de evitat Shellul!"

"Și eu tocmai ce m-am întors din Grecia la fel simt că mașina nu mai trage bine și se și aude un sunet la motor ciudat la viteză, benzină 1,6."

"Au carburant foarte prost, dacă întrebi un șofer de tir care tranzitează Grecia îți va spune că nu va alimenta niciodată pe teritoriul Greciei. Acum 5 ani am avut o problema asemănătoare cu o mașină cu injectoare noi."