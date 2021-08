Un turist român, aflat în vacanță pe litoralul din Bulgaria se arată dezamăgit de alegerea făcută și spune că a greșit când a înlocuit Grecia.

"Am înlocuit Grecia cu Bulgaria. O greșeală foarte mare, am dat 80 euro/noapte la un hotel de 4 stele (fără mic dejun ori altceva inclus) și stau într-un jeg, totul murdar și vechi.

M-am luat după toți proștii și am venit aici cu "elita" României.

Cine puteți, mergeți în Grecia, cine nu, și are bani, mergeți în Mamaia, că la 80% dintre hoteluri sunt condiții de 10 ori mai bune ca la orice hotel de aici și cam la aceleași prețuri.

Concediu plăcut....măcar vouă", scrie românul pe pagina Forum Grecia de pe Facebook.

Unii sunt de acord că nu se poate compara Bulgaria cu Grecia, dar spun că este, totuși, o variantă mai bună decât o vacanță în România.

"Am fost anul acesta pentru prima dată în Bulgaria. Nu se poate compara Bulgaria cu Grecia niciodată la plaje, peisaje etc, însă un lucru e cert. Știu să facă turism de 10 ori mai bine decât românii. Probabil ați avut ghinion și nu ați ales corect."

Alții sunt mulțumiți de condițiile din Bulgaria.

"Pentru noi Bulgaria a fost absolut superbă, plaje foarte curate, apă limpede precum cristalul, nisip fin, fără pic de urmă de alge, mâncare bună, locații curate, prețuri corecte, cred că depinde foarte mult de locație, noi am fost într-o zonă unde nu am văzut nici măcar o mașină cu numere străine, erau doar mașini de Bulgaria, stațiunea fiind preferată celor de acolo, și cu siguranță o să mai revenim."

"Noi ne-am cazat la 4 stele, 330 euro 7 nopți all inclusive, nimic de reproșat, dacă tu ai avut ghinion nu generaliza, așa în orice țară găsești și hoteluri cum zici tu."

"Eu am fost cu familia la un modest all inclusive la Kranevo, 7 nopți, neavând bani de România, însă reușind să revenim fără toxiinfecții alimentare sau frustrări."

Când alegi o vacanță, trebuie să te documentezi

Cei mai mulți îi recomandă turistului nemulțumit să documenteze cu atenție când dace o rezervare.



"Depinde și unde stai. Înainte să plătești, te documentezi. Bine sau rău e în orice țară. Depinde ce alegi."

"Nu înțeleg unii oameni, suntem în 2021 cu 200 de grupuri, cu sute de recenzii pe toate site-urile. Cum îți poți lua țeapă cu cazarea în concedii?"

"Ei, parcă eu nu am nimerit în Zakintos la 4 stele în mucegai."

"Dacă tu ai nimerit prost, nu înseamnă că totul e prost! Ar trebui să îți ceri scuze pentru felul urât în care te-ai exprimat!"