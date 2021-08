Român întors din a cincea vacanță petrecută în Grecia: „Nu mi se mai pare o Mecca a turismului”

Un român întors din Grecia, unde a petrecut a cincea vacanță din ultimii ani, scrie pe grupul de Facebook Forum Grecia, dedicat turiștilor care ajung în Grecia, că e ultima vacanță petrecută acolo.

Românul susține că grecii s-au schimbat mult față de 2014, când a fost pentru prima dată în Grecia.

„M-am întors din Grecia. A cincea oară și cred că ultima. Am fost, începând din 2014, o dată în Halkidiki, o dată în Thassos și de trei ori in Lefkada. Anul ăsta am stat două săptămâni în Lefkada.

Nu mai e la fel ca in 2014: și grecii sunt schimbați și prețurile sunt altele. Grecii sunt mai avizi după profit - la început ofereau gratuit apa, pâinea, desert. Mai toți, pe unde mâncam. Acum găsești rar unul să-ți ofere un desert, iar în rest plătești tot. Șezlongurile erau oferite, cel mai adesea, în baza unei consumații de la bar. Acum nu prea mai găsești așa”, scrie Gheorghe Ilarion, pe grupul de Facebook Forum Grecia.

Românul susține că prețurile sunt comparabile cu cele din alte zone turistice ale lumii, la condiții similare.

„M-am simțit foarte bine, chiar și anul ăsta, dar Grecia nu mi se mai pare o Mecca a turismului. Rămâne, însă, într-adevăr, avantajul că e oarecum apropiată geografic de România și e accesibilă cu mașina. Așadar, în afara unora dintre plajele de o frumusețe naturală rară, Grecia nu îmi mai pare o destinație extraordinară. Astfel de plaje mai găsești, la prețuri apropiate. Nu în România, bineînțeles”, a mai scris românul, pe Facebook.