O situație inedită, în care personajul negativ este un șofer bucureștean cu BMW, a fost relatată de un turist român în Thassos, Grecia.

Un șofer român cu BMW a reușit performanța de a-și parca bolidul chiar pe rampa unui feribot ce face legătura între stațiunea Porto Prinos din Thassos și continent. „Domnu cu bmw, daca esti pe aici vino cat inca e pe mal -politia este deja aici”, a scris un turist român care a publicat poza cu BMW-ul parcat în port.

Ads

În fapt, din ceea ce se poate deduce din imaginea publicată pe Forum Thassos, șoferul român și-a parcat mașina fără să observe semnul de „no parking” de pe șosea, iar când a sosit feribotul a deschis rampa si a venit cu ea sub roțile mașinii.

„În urma cu câteva minute îl împingeau băieții de la ferry jos de pe rampă fără numere și se adunase lumea ca la circ... Și exact în fața secției de politie toată treaba!”, a descris un alt turist român situația ulterioară din Thassos.

Sunt zeci de comentarii în care șoferul mașinii este criticat.

„Își pusese sacoșa la rând la ferry boat de la prânz. Ăștia ca el își pun si prosopul de dimineața pe sezlong ca să îl țină ocupat 7 zile. Si eu am BMW, dar nu se lasă parcat așa. Credeți că am avut ghinion și am nimerit un lot prost?”

„Ma gandesc asa... foarte mulți prosti au bani in Romania noastra, de asta o si ducem atat de "bine". 😔 Scrie ca la prosti jos pe asfalt "NO PARKING".”

„Mai ne trebuie vreo doi, trei idioți ca ăsta și ne pun ăștia să ne descălțăm la intrarea în Grecia.”

„Daca-l pun grecii pe asta sa plateasca intarzierea vaporului, o sa fie cea mai scumpa excursie din viata lui”

„BMW, București deci este legal. Greci sunt cei care au greșit, să își ceară scuze”, sunt doar câteva din comentariile ce însoțesc postarea citată.