Economia Greciei nu va mai fi inchisa din cauza pandemiei, daca ar trebui protejata doar o minoritate nevaccinata, a afirmat premierul Kyriakos Mitsotakis, intr-un interviu acordat duminica publicatiei Kathimerini, transmite Reuters.

In primul val al pandemiei de COVID-19 de anul trecut Grecia s-a descurcat bine, dar apoi cresterea numarului de infectii a fortat tara sa impuna restrictii in noiembrie, care au costat miliarde de euro economia ce isi revenea lent de pe urma crizei din ultimul deceniu.

Dupa scaderea numarului de infectii, Atena a inceput relaxarea restrictiilor, dar temerile au crescut din cauza raspandirii variantei Delta.

Saptamana trecuta, Guvernul grec a decis sa ofere tinerilor cu varste intre 18 si 25 de ani care se vaccineaza un card preplatit de 150 de euro, pentru a stimula vaccinarea anti-COVID-19. Pana in prezent, circa 47% din populatia Greciei a fost vaccinata cel putin cu o doza si peste 36% cu schema completa.

"Cand am impus restrictiile, nu existau vaccinuri. Acum le avem", a declarat Mitsotakis.

Acesta a adaugat ca nu poate face vaccinarea obligatorie. "Dar toata lumea trebuie sa-si asume responsabilitatea. Tara nu se va inchide din nou pentru protectia unui numar redus de persoane nevaccinate", a sustinut premierul elen.

Si guvernatorul Bancii Centrale, Yannis Stournaras, a previzionat recent ca economia tarii ar urma sa urce cu 4,8% in 2022, dupa un avans estimat la 4,2% in 2021.

PIB-ul Greciei s-a contractat anul trecut cu 8,2%, mai putin decat se estima, chiar daca veniturile din turism au fost mult mai scazute, iar restrictiile impuse pentru a opri raspandirea pandemiei de coronavirus (COVID-19) au afectat afacerile.

In actualul deceniu, ritmul anual de crestere a PIB-ului Greciei ar urma sa se situeze la 3,5%, datorita a miliarde de euro din pachetul de redresare si a altor fonduri europene, a explicat oficialul elen.

Instrumentul de redresare NextGenerationEU, in valoare de 750 de miliarde euro, include granturi si imprumuturi. Comisia Europeana va distribui acesti bani in transe, in functie de atingerea anumitor indicatori de catre guvernele statelor membre. Prima transa ar putea veni in aceasta vara.

In urmatorii ani, Atena ar urma sa primeasca 19,40 miliarde de euro sub forma de granturi si 12,70 miliarde de euro sub forma de imprumuturi cu dobanda scazuta, echivalentul a aproximativ 16% din PIB-ul tarii.