În plin sezon al vacanțelor, rețelele de socializare sunt pline de poze postate de cei care au plecat în concediu. Unii apar în costume de baie, alții preferă să posteze fotografii cu zonele exotice în care au ajuns, în timp ce mulți se laudă cu mâncarea.

Exasperat de abundența postărilor din concedii, psihologul Mihai Copăceanu a analizat comportamentul tipic al celor care țin un adevărat jurnal foto de vacanță pe Instagram, Facebook sau TikTok.

"Eu cred că unele persoane merg în concediu doar să ne arate nouă.

Ne anunță cu câteva zile unde vor merge, zâmbesc a fericire, postează înainte cu o zi "mâine mergem în vacanță", ne anunță în ziua plecării din mașină sau aeroport, vedem dovada, fotografia cu biletul de avion, vedem primul selfie la aterizare și apoi curg pozele în fiecare zi cu orice detaliu: valurile mării, pedichiură de vacanță (am văzut la unghii multicolore vara asta, Wai-și e doar inceputul), meniul de dimineața, prânzul, desertul, dansul, plaja, etc.

Deci nu doar că ne distrăm dar și mâncam bine. Oricum eu percutez foarte greu la imaginile cu ciorbă de pește sau fructe de mare. Nici nu-mi plac.

După fiecare poză stă și verifică like-urile adica nu doar că le numără și renumără la fiecare minut si la prânz și seara, dar vrea să vadă și cine i-a dat (individual - asta ia timp) și cine nu a dat, "vai prietena mea cea mai bună nu mi-a dat like, cred că e invidioasă, ia să o sun sau o sterg".)

Cele mai nepotrivite sunt pozele în costum de baie! Și sunt publice! Chiar așa să vadă toată lumea corpul tău!

Încă o dovadă că decența și viața privată nu mai există.

Nasol, unele persoane publice se vor trezi cu pozele lor seminud publicate la iarnă de tv și ziare de scandal.

Dacă Facebook ar interzice publicarea pozelor din vacanță, cu siguranță mulți și-ar închide conturile.

ps. Adevarul e că unii dintre noi chiar nu suntem interesați de vacanța dvs, nu vă invidiem și nici nu suferim!

Pur și simplu nu ne pasă!

Poate avem o vacanță mult mai mișto ca a voastră, dar nici nu vă zicem! Sic", a scris Mihai Copăceanu pe Facebook.

Unii pledează pentru poze din vacanțe pe rețelele de socializare

Unii critică atitudinea psihologului, în comentarii.

"Nu cred că ar trebui să ne pese ce postează alții! Care este scopul acestui articol? Dacă nu mă interesează viață altuia nu urmăresc. Hai să punem etichete tututor. Ca psiholog ar trebui să revizuiți ce ați scris, că de fapt nu este o realitate, sunt doar niște frustrări."

"Oamenii fac ceea ce vor să facă și dacă asta îi face bucuroși/fericiți, care-i treaba ta? Poate îi inspiră și pe alții, poate le bucură sufletele celor care nu-și permit momentan (din cauza jobului) să facă un concediu."

"Zici că nu te interesează, păi dacă nu-ți place, nu te uiți, nu-i urmăreșți, nu te interesează!"

"Sigur ați terminat facultatea de psihologie? Din textul scris de dvs, se vede clar că persoanele la care va referiți vă apasă multe butoane, ceilalți fiind oglinzile dvs.

Poate că e momentul să vedeți cu claritate, ce anume vă transmit, ce aveți de curățat /vindecat/acceptat. Poate mai trebuie curățat filtrul sau spălat geamurile prin care privim. Cu respect."

"O persoană fericită nu are nici un fel de "frustrare" referitor la cele înșirate de dvs., din contră, se bucură pentru ei că au astfel de trăiri chiar dacă este pe moment, sau poate nu au nici un fel de părere, este ok.

Bucuria și fericirea noastră nu depind de ceva sau ce spun/ fac alții.

Să ne bucurăm de tot și toate, fără să ne mai influențeze exteriorul! Armonia și Iubirea să ne însoțească mereu pe calea aleasă."

"Soțul meu zice mereu că așteaptă momentul în care netul va pica și nimeni nu va mai putea admira poze în slipi, burți la bere, diplomele copilului sau selfie-uri cu nemiluita. Mai ales pt aceia care îți reproșează că nu mergi și tu în locurile unde au fost ei, pentru că tu de fapt nu ești fericit acolo unde mergi tu, sunt așa simpatici.

E o mare diferență însă între acest tip de poze și cele cu peisaje și locuri superbe ce pot servi drept inspirație pentru oricine."

"Ba eu chiar când văd cât și unde se distrează alții mă bucur pentru ei că au reușit să plece undeva și că au destui bani pentru asta."

"Ba să posteze oamenii cât mai mult. Eu mă las inspirată de pozele lor și când văd locuri așa frumoase îmi fac planuri să merg și eu acolo. Am o listă întreagă salvată pe insta tocmai cu scopul acesta - inspirație de concediu. Și da, uite de asta postez și eu și am ajutat nenumărați oameni cu ponturi și informații despre locurile în care am fost eu. Așa că atitudinea asta de strugurii sunt acri nu e valabilă pentru toată lumea. Just saying."

"Îmi place să văd poze din vacanțele altora. Îmi dau idei unde să merg și eu la un moment dat, chiar îi întreb cum a fost că să merg la sigur și să nu am surprize.

Și sunt atâtea locuri unde nu am cum să ajung vreodată, dar măcar așa le văd din perspectiva unui om de rând, nu doar TV și filme.

Cred că suntem sătui de Pandemie și Război, e cazul să ne bucurăm din orice lucru mărunt și să fim fericiți, că viața e scurtă!"

Alții detestă astfel de postări

"Pe mine mă amuză când își fac selfie cu gura până la urechi, de zici că-s maimuțe fericite apoi, când închid telefonul le cade fața în galoși de parcă li s-au înecat corăbiile."

"Facebook-ul asta e ca un oracol de pe timpuri, unde puneai pe hîrtie toate gîndurile și impresiile, acum e pe rețelele de socialiuzare în varianta modernă."

"Oameni ocupați 'să demonstreze lumii' mai mult decât să trăiască propria viață. Complexe de inferioritate latente care caută validare în likeuri și inimioare. Grea boală!"

"Bine zis! M-am cam săturat de câte burți /abdomene (fiecare cu ce are), fese sau funduri am văzut. Mie mi se pare cam falsă treaba cu pozele fericite din vacanță.

Îmi vine să vomit când îi vezi (le vezi) privind tandru unul la celălalt (în vacanță) iar acasă..."

"De ce vrem o recunoaștere publică a fericirii noastre sau de ce simțim nevoia să ne arătăm fundul în costum de baie? Nu se gândește nimeni că pozele astea rămân? Că sunt publice? Că uneori primesc like-uri din complezență?"

"Ce să le facem? Trebuie anunțați cumva hoții că au de lucru."