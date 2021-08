Cum să scoți mai repede pașaportul pentru copil. Paradoxul constatat de un român în privința documentului electronic

Un turist român care se pregătește să plece în vacanță și a scos pașaportul pentru copil își povestește experiența și le dă un sfat celor care au de făcut astfel de demersuri.

"Datorită faptului că s-a discutat mult depre pașapoarte, o să povestesc cum a fost pentru mine azi.

Dată: 5 Aug 2021

Locație: Plaza România, București

Situație: Am avut nevoie de pașaport simplu temporar, *datorită unei urgențe personale*, care, conform legii, se eliberează în cel mult 3 zile lucrătoare. Tot conform serviciului pașapoarte, pașaportul simplu electronic valabil 10 ani se eliberează în maximum 15 zile lucrătoare.

Azi, 5 august, cu programare online, pe care o recomand și e obligatorie, m-am prezentat mai devreme cu o oră și am fost acceptat să intru. M-am prezentat la ofițerul vameș, care mi-a explicat, spre surpriza mea, că iese mai repede pașaportul electronic pe 10 ani, decât cel temporar de un an."

Soluțiile propuse

"Și mi-a propus două variante: ori cel pe 10 ani iese pe data de 12 august, ori cel temporar iese pe data de 19 august. Chiar dacă este o diferența de preț de 98, respectiv 258, am ales pe cel de 10 ani, ca să nu mă mai frec și la anul și oricum îmi ieșea mai repede."

Care este explicația



"Având "papagal", eu vorbesc prea mult, l-am întrebat, totuși, care e explicația, având în vedere că pașaportul pe 10 ani e mai greu de fabricat decât celălalt, știind că deșteapta aia de imprimantă este la București.

Răspunsul a fost simplu. "Este cerere enormă de pașapoarte temporare de un an, pentru că toți se grăbesc și în același timp se zgârcesc la bani. Și mai este o categorie, care nu vor să li se ia amprentele"

De ce v-am scris această poveste? Ca să știți, când va duceți și să alegeți ce vă este mai comod și mai bine pentru voi și familiile voastre", își încheie acesta postarea de pe pagina Vacanțe sub 500 de euro, de pe Facebook.

"Cu pașaportul temporar nu poți călători oriunde. Multe țări nu acceptă intrarea pe teritoriul lor cu pașaport temporar", avertizează cineva, în comentarii.

"Și noi am făcut copilului pașaport electronic în 3 zile, în loc de temporar. Ba chiar trebuia să plecăm in vacanță și îi expirase pașaportul, iar nouă ne-a scăpat. Au motivat că acesta nu e un motiv pentru emitere pașaport la urgență și așa este. Dacă verificați pe site, conform legii, motivele sunt puține și foarte bine întemeiate- gen, deces, sănătate etc.", explică altcineva.