O româncă povestește pe Facebook cum a decis să renunțe la viața în București pentru traiul lipsit de pretenții dar tihnit din Grecia.

Femeia, identificată cu numele Carmen Di pe pagina de Facebook "Mutat la țară - viața fără ceas", spune că s-a mutat împreună cu soțul într-un sat de pescari din Grecia după 30 de ani de trăit într-un apartament ultracentral din București.

Spune că și-au cumpărat un teren în mijlocul câmpului, dar la 500 de metri distanță de mare.

"Am forat pentru apă și am investit în energie electrică de la soare, am mare la 500 m de mine, ne-am luat și o barcă de pescuit. Acum trăim cu ce ne oferă natura. E mai bine, pentru că nu avem nervii facturilor. Suntem un cuplu de intelectuali - el inginer, eu psiholog - și am ales simplitatea vieții de țară", spune românca în postare.

Femeia adaugă că ar exista în zonă terenuri cu suprafețe consistente de vânzare la prețuri de aproximativ 10.000 de euro.

În baza fotografiilor postate de utilizatoare pe Facebook, câțiva comentatori au identificat locul ca fiind Porto Koufo, o localitate din Halkidiki.