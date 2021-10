În această perioadă, în care cazurile raportate de autorități cresc de la o zi la alta, mulți români lucrează în continuare de acasă.



Unii dintre cei care au nevoie doar de un calculator și de Internet și își desfășoară activitatea doar online se mută o perioadă în zone mai frumoase din țara noastră sau chiar în afara țării.

Este cazul unui tânăr care a decis să se mute pentru un timp într-o țară asiatică:



"Am în plan să îmi petrec următoarele luni într-o țară asiatică. Nu este vorba de o vacanță, ci de a găsi un loc [sau mai multe] unde să pot lucra liniștit (îmi pot face treaba de la distanță, online) vreo 5 zile pe săptămână și în cele 2 zile libere pe săptămână să mai fac vizite prin jur", a scris acesta pe grupul "Vacanțe do it yourself", de pe Facebook.

Nu este prima lui experiență de acest gen



El povestește că a mai experimentat lucrul din altă țară, în urmă cu doi ani, când a locuit pentru câteva luni în Sri Lanka.



"Am făcut asta acum vreo 2 ani în Sri Lanka 🇱🇰, am locuit câteva luni într-o casă situată la 700m de plajă (8 min de mers pe jos pe un drum asfaltat, drum pe care obișnuiam să fac și plimbări nocturne, de câteva zeci de minute, fără grija că aș putea călca peste un șarpe), cu temperaturi maxime zilnice de 29-31 grade C și minime de 24-25.

Casa cu o curte foarte mică a fost închiriată de la un localnic de un rus care mi-a subînchiriat una dintre cele 3 camere, era la marginea localității (turistică, cu restaurante pe plajă, supermarket, pensiuni mici și medii peste tot), oarecum izolată, în curtea din stânga nu era nimic în afara unor copaci în care veneau maimuțele pentru masa de dimineață (ora 5:50) și de prânz (ora 13:20), iar în cea din dreapta era o casă părăsită și foarte veche în care se adăposteau 2 varani și, presupun, o cobră imensă.

Per ansamblu a fost liniște, cu excepția veverițelor care obișnuiau să zbiere câteva zeci de minute după răsăritul soarelui și a păunilor care scheunau cu vreo două ore mai devreme.

Uneori o pasăre mă mai stresa imitând pe la miezul nopții sunetul unei monezi izbite în geam, dar după ce îmi aminteam că nu aveam sticlă la ferestre puteam adormi liniștit la loc. O singură dată s-a răzbunat și a imitat zgomotul unui scurtcircuit electric, de am verificat toată noaptea ventilatoarele."

Cum trebuie să fie locul pe care îl caută

"Ce locuri similare puteți sugera, care ar putea fi accesibile peste o lună? Îmi doresc ca temperatura să nu fie prea mare, să am beneficiile civilizației (supermarket, drum astfaltat, cazare în codiții de turist etc.), dar și să fiu mai izolat, apropiat de natură și nici pe departe la buget de vacanță [exotică]. Pot renunța la maimuțe, păuni, varani, cobre și, mai ales, la veverițe", își încheie acesta postarea.

Ce recomandări a primit



"Thailanda. Infrastructură de orice fel de notă zece,în sau pe lângă zone turistice/orașe, mâncare proaspătă și bună, oameni simpli și fericiți, compound-uri cu de toate pentru străini și foarte safe, temperatura, așa și așa, cald și umed în următoarea perioadă, nu neapărat ideală pentru noi, dar e chestiune de obișnuință, țară mare și frumoasă cu multe de văzut și experimentat, Cambodgia și Vietnam de văzut dacă ai timp, excursii se făceau mereu, noi am stat mult în Chang mai, ca zonă de locuit. Toate astea însă în vremuri precovid, recent nu am mai fost din cauza restricțiilor. Vezi dacă ți se potrivește și poți ajunge acum acolo."

"Pe baza a ceea ce ai scris tu, îți recomand o insulă mai puțin populară din Thailanda. Insula se numește Koh Lanță (se ajunge la ea cu feribotul din Phuket). Ai civilizație, nu este foarte comercială, ai marketuri, plaje întinse pe sute de metri, dar și plaje izolate cu acces din pădure, restaurante, prețuri foarte decente, nu ai șerpi și nici varani nu sunt foarte mulți (cred că am văzut maximum doi în câteva zile), în schimb sunt destul de multe maimuțe (nu deranjează dacă nu le dai motiv). Ca metodă de transport pe ea recomand scuter."



"Sunt în Ayia Thekla (lângă Ayia Napa) Cipru, niște case/vile, fix pe malul mării, liniște, frumos! La fel și în Meneou și Pervolia, fix la malul mării, aproape de Larnaca. Nu e Sri Lanca, dar e frumos."

"În Indonezia cred că ați găsi cazare ieftină și ați fi aproape de natură. Poate și Thailanda. Eu aș alege una dintre cele doua".

"Kyrgyzstan, dintre puținele țări deschise pentru turism în perioada asta de pandemie, foarte sigură (am fost în această vară ca solo traveler), cu peisaje sublime. Mâncarea în general nu costă mai mult de 3 euro (un meniu la restaurant), cazarea în jur de 10 euro/ noapte. Total recomandabil, dacă îți place să faci hiking trekking. Probabil perioada perfectă pentru a sta acolo ar fi vara, în octombrie am înțeles că temperaturile coboară mult.

Nu au cele mai bune drumuri și nici cel mai bun transport public, dar per total e ok. În capitală tineretul vorbește binișor engleză, dar în sate este recomandabil să te duci cu un ghid local."

"Ieftin și sigur cu internet ok ca în Sri Lanka, nu găsești decât în Cambodia, dar la fel ca și în Sri Lanka, sistemul medical este înapoiat și în caz de nevoie ajungi să fii tratat cu ventuze, compresii cu apă rece pe frunte sau leacuri din plante. Noi în Sri Lanka am închiriat o casă cu 3 camere într-o zona turistică, la 250 m de plajă cu 5 $ / zi."

Nu este singurul care e experimentat munca de la distanță din altă țară. Și alții planifică asta

"Niște amici de ai mei au locuit vreo doi ani în Pattaya, într-o căsuța cochetă, pe două nivele, cu piscină și aproape de plajă (10-15 minute) cu 400$ pe lună, împărțit la 4 persoane, că erau două cupluri, asta vine 100$ pe luna de persoană. Personal nu consider că e o avere. Internetul mergea Ok, puteau lucra de acolo. Se ocupau singuri de întreținerea casei, gătit, întreținerea piscinei, deci nu erau costuri adiționale. Spuneau că ajungeau la cheltuieli de maximum 1000€ toți patru (în care includeau mâncarea, utilitățile, cam tot ce aveau nevoie). Puteți încerca și în zona aceea."

"Încercați Zanzibar, am cunoscut multe persoane ca și dumneavoastră, foarte mulțumite de condiții, de internet și de oameni."

"Mi-am propus ca la un moment dat să fac și eu asta. Să găsesc soluții să mă mut cu activitatea 100% online."

"Mă gândesc să fac și eu asta la anul. M-am gândit că Kerala sau sudul Indiei ar fi o zonă interesantă din punctul ăsta de vedere."

"Urmăresc discuția, voiam să fac asta de anul trecut. Cred că plec și eu de la anul, din ianuarie până în aprilie, că p'ormă vine sezonul ploios.

În Phuket sunt locuri ok de locuit, am stat acolo cu 1250 ron/2weeks, când nu era pandemie (vila cu piscină) mijloc de deplasare scuterul, un plin era vreo 14 ron."

Unii se oferă să-l însoțească



"Dacă ai nevoie de cineva care să prindă cobra, mă anunți! Pentru asta nu plătesc chirie și mă ajuți și cu mortgage-ul de aici, altfel soțul nu cred că mă lasă."

"Dacă te gândeșți să înfiezi pe cineva, mă înscriu. Vin și cu ceva avere: un soț, 2 copii, 2 căței și 3 pisici."

"Da' o nevastă nu vrei?"

Ce meserie are

Cineva vrea să afle ce meserie are: "Înainte de toate, să-mi spui ce lucrezi, ca să știu pe ce job mă reprofilez."

"Programator + ceva marketing online", a răspuns autorul postării.