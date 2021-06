Panica printre romanii care si-au programat vacante in Grecia: o mare agentie de turism elena si-a suspendat activitatea

Turistii romani au ramas cu traume financiare dupa ce, in ultimii ani, mai multe agentii de turism de anvergura medie si mare au dat faliment lasand cu ochii in soare mii de clienti care sperau la un concediu. Multi dintre acestia s-au trezit si cu banii luati si fara vacanta.

Acum, a aparut un nou caz care starneste neliniste printre agentiile din Romania, dar si printre turistii care si-au cumparat vacante. Este vorba despre Mouzenidis Travel Grecia.

Varianta oficiala a intrarii in "stand by" a acestui turoperator este ca, in martie, patronul a decedat, iar zilele acestea, pana pe 26 iunie, compania intra in reorganizare si nu poate onora vacantele rezervate. Mesajul de pe site-ul turoperatorului este unul destul de clar:

"Dragi clienti si parteneri, din cauza continuarii masurilor restrictive de acordare a licentelor in ceea ce priveste pietele din Europa de Est de peste un an, compania, Mouzenidis Travel Grecia, anunta prin prezenta ca temporar, pentru perioada 18 iunie 2021 si pana la 26 iunie 2021, nu isi va furniza serviciile pentru pachetele si programele turistice rezervate destinatiei Grecia. Compania va reveni cu noi anunturi in ceea ce priveste performanta serviciilor sale si reorganizarea programului sau operational pentru sezonul curent de vara. Intotdeauna in deplina loialitate fata de clientii nostri si ghidati de cea mai buna providenta posibila a serviciilor sale, oferim transferul rezervarilor sale mentionate in perioada de mai sus pentru perioada de dupa 1 septembrie sau pentru sezonul de vara urmator 2022 cu acelasi pret si servicii aditionale".

Cu toate acestea, partenerii din Romania ai agentiei spun ca aceasta ar avea ceva probleme financiare, datorii pe care le rostogoleste de cativa ani. Numai ca, in turism, o astfel de actiune nu este neobisnuita. Multe agentii rostogolesc datoriile de la un an la altul, mai ales cum ultimii doi ani, 2020 si 2021, au fost si cu totul speciale din cauza pandemiei si au afectat sever industria ospitalitatii.

"Situatia este incercta, dar nu trebuie sa ne panicam"

Potrivit reprezentantilor ANAT, Mouzenidis a anuntat ca suspenda activitatea doar intre 18 iunie si 26 iunie, pentru o reorganizare.

"Este o firma greco-rusa, iar partea din Rusia inca functioneaza si se asteapta ca si partea din Grecia sa functioneze in continuare dupa o reorganizare a actionariatului. Pentru aceasta saptamana au fost afectate vacantele a cateva zeci de romani, dar daca va continua si discolo de 26 iunie atunci sigur numarul acestora va creste. Cu toate acestea, noi nu ne asteptam sa se agraveze situatia. Daca totusi se va intampla asta, turistii trebuie sa stie ca vor intra in vigoare asigurarile si alte protectii potrivit reglementarilor europene", ne-a declarat Traian Badulescu, purtator de cuvant al ANAT.

Cu toate acestea, mesajul este unul clar, deocamdata turistii nu au de ce sa se teama. Potrivit oficialilor, in cel mai rau caz, vacantele lor vor fi reprogramate pentru septembrie 2021 sau sezonul estival 2022.