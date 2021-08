Mircea Bravo a descins pe „cea mai liniștită plajă din România”: „Ai făcut mai mult rău decât bine cu această promovare” VIDEO

Mircea Bravo, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România, cu peste un milion de urmăritori pe Youtube a realizat ultimul vlog pe plaja Tuzla, pe care a caracterizat-o ca fiind „cea mai liniștită plajă din România”. „E singura plajă din România în care auzi marea”, spune Mircea Bravo, pe blogul său.

Cei mai mulți dintre urmăritorii lui Bravo de pe Youtube au apreciat videoclipul, dar au fost și voci care i-au atras atenția vloggerului că prin promovarea făcută „celei mai liniștite plaje din România” îi face mai degrabă un deserviciu, stricându-i tocmai această liniște.

„Din păcate, ai făcut mai mult rău decat bine cu această promovare. Plaja asta a fost un colț de liniște acum 5-10 ani. Dar de la an la an tot mai mult devine o plaja ca la Vama veche, Mamaia etc... Păcat”, a scris un comentator.

„Nu mai promova locul ăsta... Ar fi păcat să ajungă la fel de populat ca Vama”, a scris un alt internaut. „A trecut Mircea pe la Tuzla o fugă să facă ceva content (foarte Bravo! ) și după aceea.... A fost o plajă liniștită, a fost o plajă unde puteai auzi marea, a fost o plajă unde puteai citi liniștit o carte...sau doar coperta...”, a scris un alt urmăritor al lui Mircea Bravo.