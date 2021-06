Unde mergem in minivacanta de Rusalii. Vacante pentru toate buzunarele

Saptamana viitoare ne asteapta o minivacanta pe cinste, iar daca inca nu v-ati hotarat unde sa mergeti, Ziare.com va sugereaza o lista intreaga de excursii si calatorii pe care le puteti face profitand de zilele libere ce vor urma.

Sarbatoarea de Rusalii este trecuta in calendar in zilele de 20-21 iunie, duminica, respectiv luni. Acestora li se va adauga, in planurile multor romani, cel putin ziua de sambata, 19 iunie.

"De Rusalii, in primul rand se va merge in Romania, pe litoralul romanesc pentru ca aceasta va fi principala destinatie in 2021. Iar preturile le stim cu totii, sunt mult mai mari decat anul trecut, asta pentru ca hotelierii incearca sa recupereze pierderile pe care le-au suferit in pandemie. Pe litoral, ne asteptam la preturi cu 5-10% mai mari fata de 2020", ne-a declarat Traian Badulescu, consultant in turism.

De asemenea, acesta se asteapta ca romanii sa faca si turism rural, unde vor alege pensiunile de munte. Acolo unde preturile incep de la 50-80-100 de lei pe noapte, in functie de zona in care aleg sa isi petreaca minivacanta de Rusalii.

"Aici bugetul pentru cele trei nopti nu ar trebui sa depaseasca mai mult de 1.000 de lei pentru doua persoane, bani in care ar fi inclusi transportul si cazarea. Putem spune ca este un pret mic pe care il platesc cei care vor sa scape de aglomeratia din marile orase, macar pentru cateva zile, acum, la final de pandemie, sper eu", ne-a mai spus Badulescu.

Tot de Rusalii romanii vor pleca si in circuite in zonele istorice ale Romaniei, iar cele mai appreciate, in astfel de minivacante, sunt cele la bisericile fortificate sau cele care includ un tur al cramelor.

Totodata mai sunt romani care aleg sa faca drumetii pe munte organizate cu ghizi, acestea fiind printre cele mai ieftine optiuni de vacanta pe care le au in aceasta vara. Aici vorbim de excursii de 100-200 de lei in functie de complexitatea ofertei.

In schimb circuitele pornesc de la 700-800 de lei si se duc pana la 1.300-1.500 lei, in functie de serviciile, produsele si experientele pe care le ofera fiecare in parte.

Unde mergem in afara

Pe extern, romanii vor alege litoralul bulgaresc, pentru ca acesta este mult mai ieftin decat al nostru si este mai aproape decat orice alta destinatie externa in care s-ar putea duce. Mai mult, in caz de inrautatire a situatiei pandemice se pot intoarce imediat in tara, fara sa sufere restrictii sau alte sanctiuni de ordin sanitar.

"Dupa cum spuneam si cu alte ocazii, in iunie, preturile pentru un sejur pe litoralul bulgaresc ajung la o medie de 300 de euro de persoana pentru un sejur de sapte nopti la all inclusive patru stele. In iulie, preturile aproape ca ajung sa se dubleze. Dar fiind vorba de Rusalii si doar de trei nopti, foarte multi hotelieri bulgari ofera anumite pachete la preturi speciale Deci, asteptati-va sa platiti undeva cu 100-120 de euro sa petreceti o minivacanta foarte frumoasa", ne-a mai spus consultantul in turism.

Potrivit lui, nordul Greciei a devenit si el tot mai cautat de romani acum ca restrictiile sanitare s-au mai relaxat, numai ca grecii au scumpit si ei cazarea pentru ca incearca sa recupereze ca si romanii pierderile de anul trecut.

Aici se asteapta ca romanii sa plateasca pentru vacanta cu 10-15% mai mult decat anul trecut. Exceptie ar putea face turistii care sunt "de-ai casei" si care beneficiaza de oferte.

City break la Istanbul

Si pentru ca vorbim de un weekend prelungit ne putem gandi chiar la un city break la Istanbul care ar putea ajunge undeva la 120-150 de euro de persoana aici fiind inclus transportul si cazarea, fie ca alegi sa mergi cu masina sau cu avionul.

De asemenea sunt unii romani care profita de aceasta minivacanta sa isi ia mai multe zile libere si sa petreaca o vacanta all inclusive in statiunile turcesti, dar acestea sunt deja sejururi.

"Lumea care pleaca in Turcia in Egipt sau pe insule in Grecia nu sta doar doua trei zile. Eu ma astept ca lumea sa plece si in Egipt chiar daca temperaturile vor sari de 40 de grade, asta pentru ca au oferte foarte, foarte bune, mai bune chiar decat si cele ale bulgarilor, in sensul ca, in 300 de euro sau 350 de euro ai inclus sejurul de sapte nopti dar si transportul cu avionul", a afirmat Badulescu.

Singurul dezavantaj pentru Egipt este ca autoritatile inca mai cer testul PCR negativ chiar daca esti vaccinat.

Tunisia este si ea o destinatie de care se profita din plin in acest an, asa cum s-a intamplat si in 2019. Pretul pentru un sejur cu transport inclus pleaca de undeva de la 400-450 de euro si se poate duce si pana la 800 de euro de persoana pentru cei mai pretentiosi.