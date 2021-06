10 lucruri esentiale pe care nu trebuie sa le uiti cand pleci vara in vacanta

Sezonul vacantelor vine, de regula, si cu o mare bataie de cap: bagajul de concediu. In cazul familiilor numeroase, impachetarea lucrurilor pentru vacanta se poate dovedi anevoioasa. Aproape ca nu este an in care sa realizezi fie pe drum, fie dupa ce ai ajuns deja la destinatie, ca ai uitat ceva. In functie de noroc, este mai mult sau mai putin ceva esential.



Insa pentru a te asigura ca totul este in regula atunci cand iesi pe lista casei, nu ezita sa iti faci o lista si sa o verifici cu atentie.

Ads

1. Incarcatoare

Oricat ar incerca oamenii sa se deconecteze de online cand merg in vacanta, este imposibil sa se rupa complet si sa nu schimbe cateva mesaje cu apropiatii, sau sa nu faca poze si filmari. Cu toate ca stam adesea lipiti de telefon, nu se intampla mereu acelasi lucru cu incarcatorul. Chiar daca nu este un capat de lume daca il uitam acasa, nimanui nu-i place sa plateasca dublu sau triplu pretul acestuia in benzinarii sau aeroport.

2. Crema cu protectie solara

Indiferent ca alegeti o vacanta la mare sau la munte, vara radiatiile solare sunt mult mai puternice. Nu doar pielea copiilor trebuie protejata, ci si cea a adultilor. In plus, arsurile solare pot sa fie un adevarat chin pentru persoanele cu pielea mai sensibila si nimeni nu vrea sa isi petreaca vacanta la locul de cazare, cu iaurt pe corp.

3. Trusa medicala

Nu o trusa in toata regula, ci cateva pastile in cazul in care o durere de cap sau de burta risca sa va strice vacanta, plasturi, in caz ca, dupa cateva zile de explorat pe jos, o sa va alegeti cu bataturi, si o sticluta cu alcool sanitar, in cazul unor rani sau zgarieturi superficiale.

4. Costum de baie

Chiar daca pare evident ca o vacanta la mare implica costumul de baie, acesta este, totusi, printre cele mai uitate articole vestimentare. Oamenii sunt adesea atat de preocupati sa isi puna la punct tinutele si sa faca toate hainele sa intre in bagaj, incat uita de el, poate tocmai fiindca nu il folosesc decat o perioada scurta din an.

5. Ochelarii de soare

Temperaturi ridicate, nisip incins si soare orbitor. Totul e perfect pana cand realizezi ca ti-ai uitat ochelarii de soare si ca nu poti admira peisajele din cauza lacrimilor. Chiar daca accesoriile nu sunt neaparat necesare in vacante, ochelarii de soare reprezinta exceptia.

6. Saculet pentru haine murdare

Pe masura ce zilele de vacanta trec, hainele purtate ajung adesea fie insirate la cazare, fie amestecate in bagaj, printre cele curate. Un saculet pentru hainele murdare este ideal pentru organizare.

7. Bani cash

In era platilor cu cardul sau cu telefonul, banii cash sunt demodati. Dar asta doar in locurile pe care le cunoastem si unde avem siguranta ca putem sa platim astfel. Este ideal sa aveti bani cash, in valuta tarii in care mergeti. Nu se stie niciodata cand veti avea nevoie sa cumparati un suvenir, sa platiti un bilet sau o taxa de acces.

Ads

8. Carti

O carte, o revista sau orice va relaxeaza si nu necesita o conexiune la internet. In orice vacanta se aduna cel putin cateva ore in care veti dori sa stati linistiti si sa va bucurati de peisaj, pe sezlong, cu un cocktail langa si o carte in mana.

9. O haina groasa

Vara, si mai ales vacantele la mare, ne fac sa punem in bagaj doar tricouri, sandale, rochii si pantaloni scurti. Totusi, serile tarzii petrecute afara nu lipsesc, cand temperaturile pot sa scada surprinzator de mult. Nu uitati sa lasati loc in bagaj si pentru o haina mai groasa.

10. Palarie

Ce poate sa fie mai rau in vacanta decat o insolatie care sa va tina la pat, cu stare de rau. O palarie sau o sapca sunt necesare pentru a va proteja capul de soarele puternic.