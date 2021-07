Pretul pachetelor de vacanta pe litoralul romanesc creste de la 1 iulie chiar si cu 40%. Cand incep sa se ieftineasca

Cea mai cautata destinatie de vacanta din Romania in aceasta perioada este litoralul romanesc, in special statiunile Mamaia si Eforie Nord, unde preturile cresc de la 1 iulie si cu 40%. Lucian Badircea, CEO IRI Travel, a declarat pentru News.ro ca daca un pachet pentru cinci nopti la un hotel de trei stele din Mamaia, cu mic dejun, costa in iunie 670 lei de persoana, acelasi pachet in lunile iulie si august costa 890 lei. Pachetele pe litoral se vor ieftini insa din 20 august cu pana la 25-30%, sustine el.

"Cel mai cautat ramane litoralul, in special statiunile Mamaia si Eforie Nord, dar cererea a crescut si pentru Jupiter, Saturn, Venus, Neptun-Olimp. La mare cautare sunt si statiunile balneare -Baile Felix, Baile Herculane, Calimanesti, Caciulata dar si statiunile montane de pe Valea Prahovei", a declarat Lucian Badircea, CEO IRI Travel, pentru News.ro.

Ads

De exemplu, pentru Mamaia, la un hotel de doua stele, un pachet costa 260 lei de persoana, pentru cinci nopti cu mic dejun in luna iunie si creste la 400 lei pentru acelasi pachet turistic in luna iulie si august.

La un hotel de trei stele din Mamaia, pretul in iunie este 670 lei de persoana, tot pentru cinci nopti cu mic dejun, si creste la 990 lei pentru acelasi pachet turistic in luna iulie si august.

La un hotel de patru stele in Mamaia, pachetul este 1.120 lei de persoana in luna iunie, pentru cinci nopti cu mic dejun, si ajunge la 1.590 lei in luna iulie si august.

La cinci stele, un pachet pentru cinci nopti cu mic dejun, in Mamaia, ajunge la 2.700 lei de persoana in iunie si la 3.200 lei pentru acelasi pachet turistic in luna iulie si august.

In Eforie Nord, acelasi pachet la un hotel de doua stele este 270 lei de persoana in iunie si 375 lei de persoana pentru cinci nopti in luna iulie si august.

Tot in Eforie Nord, la un hotel de trei stele, pachetul costa 300 lei in luna iunie de persoana pentru cinci nopti si 550 lei de persoana in luna iulie si august.

In Jupiter, Venus, Saturn, Neptun, pachetul de cinci nopti, cu mic dejun, la un hotel de trei stele este 275 lei de persoana in iunie si intre 375 si 500 lei in iulie si august. Acelasi pachet la un hotel de patru stele in Jupiter, Venus, Saturn, Neptun este 880 lei de persoana in iunie si 1.320 lei in lunile iulie si august.

"Incepand cu 20 august incep reducerile de pret de pana la 25-30%, iar in luna septembrie deja vorbim de ofertele programului 'Litoralul pentru toti' cu tarife foarte mici", spune CEO Iri Travel.

Potrivit acestuia, anul acesta preturile de pe litoralul romanesc sunt asemanatoare cu cele de pe litoralul bulgaresc.

"Anul acesta preturile de pe litoralul romanesc sunt asemanatoare cu cele de pe litoralul bulgaresc, iar hotelierii romani adopta din ce in ce mai mult modelul celor din Bulgaria, atragand turistii prin oferte speciale in anumite perioade din sezon sau prin tarife last minute extrem de avantajoase", adauga Lucian Badircea.

El precizeaza ca, dupa o analiza a companiei, au fost consumate 80% din voucherele de vacanta.

Ads

"Turistii au fost extrem de fericiti ca au putut sa-si foloseasca voucherele primite anul trecut si au fost multumiti ca au ales la momentul respectiv aceasta varianta, de a valorifica avansul dat printr-un voucher de care s-au bucurat acum cand in sfarsit pot pleca in vacanta. Turistul care alege sa-si petreaca vacanta in Romania este un turist informat, care cunoaste oferta bogata pusa la dispozitie de unitatile de cazare atat de pe litoral cat si de la munte si care alege sa se bucure de toate facilitatile si reducerile de pret oferite de industria hoteliera romaneasca, atat de greu incercata in ultimul an si care acum isi doreste cu orice pret sa revina la normalitate si sa atraga cat mai multi clienti", mai spune el.