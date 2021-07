Turismul pe litoral, la Mamaia, da deja semne ca are de suferit dupa investitiile facute in largirea plajelor.

Afacerile cu sezlonguri sunt primele afectate, iar administratorii acestora incep sa rupa contractele cu Statul.

Primul investitor a notificat deja Apele Romane ca renunta la contractul plajei pentru ca nu-si poate continua activitatea: turistii se plang ca apa e prea adanca, sezlongurile, prea departe de mal, iar nisipul adus pe plaja nu mai este fin.



Cele mai mari probleme sunt in Mamaia Nord, pe plajele care de-a lungul anilor si-au capatat renumele de lux. Clientii nu mai vor sa stea pe zona de faleza pentru ca apa este la 300 de metri distanta.

"Aici nu au cum sa stea cu cearsaful. Acest nisip format din scoica, in proportie de 90%, a devenit beton. Dupa doua ploi, el este beton", a declarat pentru dobrogea.tv Iulian Tache, operator de plaja.

Multi turisti prefera sa mearga acum la plaja in Navodari.

"Eu consider ca am fost afectat in activitatea pe care o am in zona Mamaia Nord, unde s-a facut o marire de plaja de 300 de metri si am cerut Administratiei Apelor suspendarea contractului pentru acest an, pana cand se vor gasi solutii de a putea gestiona aceasta plaja", spune Roberto Tortorra, operator de plaja.

"Ne-am gandit cu totii si asta ar fi fost cea mai buna solutie. Sa renuntam toti. Ce s-ar fi intamplat atunci? Toti clientii pe care i-am adus cu multe eforturi timp de 18 ani s-ar muta in Grecia si in Bulgaria, unde ar gasi servicii de calitate", a mai declarat Iulian Tache, operator de plaja.

Largirea plajei a creat suprafete care nu sunt cadastrate, nu figureaza in acte si, ca atare, nu pot fi concesionate. Noile sectoare de plaja nu pot fi inchiriate anul acesta asa ca sezlongurile raman pe vechile fasii, la mari distante fata de tarmul marii.



In urma lucrarilor de largire, statiunea Mamaia are din acest sezon estival o suprafata de plaja noua de aproximativ 70 de hectare.