Cum arată meniul unui restaurant din Grecia, păcăleală în serie pentru turiștii români. „Chifteluțele în sos s-au dovedit a fi niște mici românești”

Mai mulți turiști români s-au plâns de mâncarea proastă a unui restaurant din stațiunea Thassos, Grecia. După ce o familie de români a criticat atât mâncarea servită cât și faptul că nota de plată a fost umflată, alți români au scris că au fost păcăliți chiar și acum zece ani la același restaurant.

„Nu recomand Taverna / restaurant Kostis

Mâncare fără gust … Porții foarte mici. Am luat o porție de chiftelute in sos care s-au dovedit a fi niște mici românești (atașat poze). Carnea de la meniul 2 bucăți mari ai sub acestea sfărâmițat de parca mâncau niște furnici. Am fost 4 Adulți și 1 copil . Au adus o mică înghețată copilului desert, 2 furculițe și 2 mini prăjituri (baclava cred) pentru cei 4 Adulți spunând ca nu mai au înghețată.

La nota de plata ne-au pus 3,5 euro pt un sos tzatziki in plus, cu toate ca ne-au spus înainte sa comandam ca este inclus in meniul ce doream sa îl comand… nu era nici cel mai mic aia inclus, la orice alta terasa am văzut inclus… Au smuls la sfârșit nota de plata și banii, plecând nemulțumiți ca nu am lăsat tips decât strict cât a fost nota de plata.

De evitat Kostis Limenaria”, a scris un turist român pe pagina de Facebook Forum Grecia.

„Nici noi nu am fost dati pe spate de mâncare, am incercat preparate diferite de cele de mai sus-crevetii saganaki au avut un gust foarte dubios, "ghiveciul", care cred ca era un fel de stifado de fapt (au adus doar meniuri traduse in romana) a venit rece, dar a fost chiar bun, niste pite le-au adus dupa ce am terminat de mâncat, tzatziki cu un gust ciudat, de ranced (poate de la usturoi).

Nu zic ca nu a fost comestibila, dar nu as mai reveni vreodata, în primul rand din pricina mancarii si in al doilea rand pentru modul în care aduce nota, vine un domn cu nota la tine si iti spune cat ai de plata, tinand-o in mana lui, daca vrei sa te uiti pe ea..iti arata el: ))) si sta lângă tine ca sa ii plătești imediat, ceea ce mi s-a parut extrem de neplăcut. Poate daca i-am fi cerut să o lase pe masa, ar fi lasat-o, dar cand vine la tine asa, iti este si rusine sa mai zici ceva”, a scris un alt român despre aceeași tavernă.

Alți turiști au povestit că au avut probleme la același restaurant cu ani în urmă.

„Credeam că nu mai există ăștia. Ne-am luat și noi țeapă, dar cu mulți ani în urmă. Dar atunci măcar arăta bine mâncarea, chiar dacă era puțină cantitativ. Ciorba de pește era doar o treime de castron, iar musacaua īntr-un strat. La final, ne-au pus pe notă 2 euro pentru fața de masă. Și prietenoși doar până când s-au văzut cu comanda luată”, a scris un internaut.

„Cum mama masii sa pui și orez și cartofi în aceeași farfurie.... Ce drac de bucătar mai e și ăla...” sau „Cum mama masii sa pui și orez și cartofi în aceeași farfurie.... Ce drac de bucătar mai e și ăla...”, au fost alte răspunsuri primite.

Sigur, au fost și alți internauți care au criticat postarea, susținând că porțiile sunt mari și că nu ar trebui să se plângă de acest lucru.

„Portii mici? Cat sa fii frate de flamand? Daca te duci la un restaurant cu stele michelin cu meniu a la carte de iti aduce un dumnicat pe toata farfuria cum e?”, a fost unul din aceste răspunsuri. „Mie porțiile mi se par măricele. Sunteți învățați sa mâncați ligheane de mancare?mâncare? Aveți acolo ~200g de carne, ~200g de carbohidrați (recomandat este 150g)”, i-a scris o altă persoană.

O altă persoană a dat vina chiar pe afluxul de turiști români care a favorizat apariția unor astfel de taverne.

„Probabil tot din cauza românilor care au umplut Tasos,și i au învățat prost pe unii greci,se întâmplă asta. Acei mici,se cheama"souzukakia",si niciodată nu mi sa întâmplat sa mi servească mâncarea amestecată. Este drept,nu am fost niciodată in Tasos sau în altă zonă bătută de români și nici nu am de gând să merg”.