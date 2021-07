Ambasada Romaniei din Grecia este vinovata de confuzia generala creata in randul turistilor romani care merg in vacanta in tara elena in aceasta perioada dupa ce, miercuri, 30 iunie, a transmis ca toti turistii vor fi supusi unor teste rapide pentru depistarea infectiei cu SARS-CoV-2.

Astazi, 1 iulie, este asteptat un nou comunicat al oficialilor romani care sa lamureasca confuzia creata. Potrivit surselor Ziare.com la nivelul conducerii MAE s-a inteles ca eroarea a fost cauzata de o eroare/ interpretare gresita a legii care mentioneaza ca "fiecare calator poate fi testat aleatoriu" la intrarea in tara.

De altfel, reprezentantii Ambasadei Greciei la Bucuresti au declarat joi ca intrarea in Grecia se face dupa vechile reguli: testarea calatorilor la punctele de frontiera este aleatorie, pe baza unui soft.

In fapt, sunt informatiile oficiale de pe site-urile guvernului grec ce descriu clar ca turistii sunt testati in mod aleatoriu la intrarea in tara.

"Fiecare calator care ajunge in Grecia, indiferent de certificatul aflat in posesia sa, poate fi supus unui control aleatoriu de sanatate. Daca sunteti selectat, va rugam sa retineti ca screeningul este obligatoriu. In caz de refuz, autoritatile isi rezerva dreptul de a refuza intrarea in tara. Selectia se face printr-un sistem de esantionare tintit "EVA" utilizat si in vara anului 2020", este informatia disponibila pe site-ul travel.gov.gr.

Reamintim ca Ministerul Afacerilor Externe de la Bucuresti a anuntat miercuri, 30 iunie, ca toate persoanele care intra in Grecia cu masina sunt testate la frontiera, indiferent daca au fost sau nu vaccinate. Daca rezultatul testului este pozitiv, persoanele nevaccinate intra in carantina 10 zile, iar cele vaccinate 7 zile.

Informatia a fost apoi distribuita de chiar purtatorul de cuvant al MAE la un post de televiziune.

"Exista un element de noutate pentru cetatenii care urmeaza sa se deplaseze in Grecia - a fost introdusa recent obligativitatea testarii la punctele de frontiera a tuturor persoanelor care intra pe teritoriul elen, indiferent de tara de origine. Asta inseamna ca cetatenii romani care vor intra pe cale rutiera in Grecia vor fi testati cu totii, indiferent de tara de origine, iar cei depistati pozitiv vor fi supusi regimului de carantina pentru o perioada de zece zile, fie la locul de domiciliu, dar in cazul turistilor vorbim de locatii stabilite de autoritatile elene", a declarat Oana Darie, purtator de cuvant al MAE.





Asociatia Agentiilor de Turism din Romania precizeaza ca Grecia testeaza la punctele terestre de trecere a frontierei ALEATORIU, nu OBLIGATORIU



Grecia testeaza turistii romani la punctele terestre de trecere a frontierei in mod aleatoriu, si nu obligatoriu. Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism din Romania (ANAT) vine cu precizari dupa ce pe site-ul Ministerului roman al Afacerilor Externe (MAE) si preluata de mass-media, a aparut informatia potrivit careia toti turistii care intra in Grecia, prin punctele de frontiera terestre, indiferent daca sunt sau nu vaccinati, vor efectua in mod obligatoriu un test rapid anti-covid.

"Un anunt publicat ieri, pe site-ul Ministerului roman al Afacerilor Externe (MAE) si preluat de mass-media, a generat panica in randul turistilor. Anume, ca toti turistii care intra in Grecia, prin punctele de frontiera terestre, indiferent daca sunt sau nu vaccinati, vor efectua in mod obligatoriu un test rapid anti-covid", arata ANAT intr-un comunicat.

Autoritatile elene nu au facut un astfel de anunt, ci au precizat ca vor fi efectuate teste in mod aleatoriu, asa cum s-a procedat pana in prezent si asa cum procedeaza si alte tari, spun reprezentantii patronatelor din turism.

"Probabil ca a fost o eroare de traducere pe site-ul ministerului roman, insa ANAT solicita o responsabilitate mai mare din partea MAE, mai ales ca intram in plin sezon turistic si din ce in ce mai multi turisti romani opteaza pentru Grecia ca destinatie. Un astfel de anunt poate declansa, pe langa panica, si un val de renuntari sau anulari. Orice anunt tradus eronat poate determina pierderi de neconceput industriei turistice", adauga ANAT.

ANAT solicita si autoritatilor elene sa optimizeze controalele la frontiera, "deoarece o stationare indelungata la punctele de trecere a frontierei dauneaza atat turistilor care intra in Grecia dar si pot afecta turismul elen".