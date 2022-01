Turiștii români caută țările ”verzi” cu puține restricții. Cele șase destinații exotice străine care vor fi cerute insistent în 2022

Turistul român se va orienta, în continuare, pe destinații verzi, cu mai puține restricții. Turiștii vaccinați vor rezerva mai din timp iar turiștii nevaccinați vor aștepta mai mult și vor rezerva cu mai puțin timp înainte de plecare, urmărind condițiile de acces în fiecare țară.

Dacă în țară, cea mai căutată destinație rămâne litoralul românesc, între iunie – septembrie și inclusiv de Paște și de 1 Mai, în ceea ce privește destinațiile externe, pentru sezonul estival cele mai solicitate țări rămân Bulgaria, Grecia, Turcia și Spania.

În special primăvara și toamna vor fi solicitate insistent, mai mult decât altă dată, Egipt, Iordania, Dubai precum și destinațiile exotice operate cu curse charter de către agențiile de turism, precum Zanzibar, Republica Dominicană, Maldive.

În clasament urmează Sri Lanka, Capul Verde, Madeira, Azore, Mexic, a declarat pentru Ziare.com purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Traian Bădulescu.

City break-urile din marile orașe europene rămân însă momentan sub semnul întrebării, în funcție de evoluția pandemiei. Per total, ne așteaptă un an mai bun, din punct de vedere turistic.

Pe de altă parte, din experiența primilor doi ani de pandemie, sezonul estival s-a dovedit a fi mult mai liber și fără restricții față de celelalte anotimpuri, astfel că turiștii au început deja să facă rezervări early booking pentru litoralul românesc, Bulgaria, Grecia, Turcia, Spania și alte destinații tradiționale.

”În țară, cea mai căutată destinație rămâne litoralul românesc, în special în perioada iunie – septembrie și posibil și de Paște (24 aprilie) și de 1 Mai, dacă nu vor fi restricții mari în acest interval de timp. Apoi, românii care doresc să stea mai izolați, într-un cadru natural de excepție, doar alături de familie, prieteni și colegi vor alege pensiunile rurale și agroturistice. România are un turism rural dezvoltat iar principalele regiuni sunt Bran-Moieciu, Maramureș, Bucovina, Apuseni, Mărginimea Sibiului, Oltenia de sub Munte, Neamț, Cazane – Orșova și Eșelnița, Ținutul Secuiesc”, a declarat pentru Ziare.com purtătorul de cuvânt al Asociației Naționale a Agențiilor de Turism (ANAT), Traian Bădulescu.

De asemenea, deși vârful este în sezonul de iarnă, pe tot parcursul anului vor fi căutate și stațiunile montane precum cele de pe Valea Prahovei (Sinaia, Predeal, Bușteni), Poiana Brașov, Păltiniș, dar și stațiuni precum Borșa, Vatra Dornei, Slănic Moldova, Arieșeni ori Semenic.

Atât pentru tratament, cât și pentru relaxare, românii vor alege și stațiuni balneoclimaterice, și aici enumăr Băile Felix, Băile Herculane, Sovata, Băile Tușnad, Călimănești – Căciulata, Balvanyos, Covasna și multe altele.

Delta Dunării va fi căutată mai ales în perioada aprilie – octombrie, existând de pe acum rezervări. Orașele turistice vor fi și ele solicitate, în funcție de situația pandemică, și aici amintesc de Sibiu, Brașov, Oradea, Cluj, Timișoara, Iași dar și alte orașe intrate mai recent pe harta turistică, precum Craiova. Din păcate, hotelurile din marile orașe au avut cel mai mult de suferit, din cauza lipsei evenimentelor și a concertelor mari.

”Ca destinații externe, pentru sezonul estival vor rămâne în top Bulgaria, Grecia, Turcia și Spania. De asemenea, în special primăvara și toamna vor fi solicitate Egipt, Iordania, Dubai precum și destinațiile exotice operate cu curse charter de către agențiile de turism, precum Zanzibar, Republica Dominicană, Maldive, dar și Sri Lanka, Capul Verde, Madeira, Azore, Mexic etc. Ca city break, cred că tot Istanbul va rămâne cel mai solicitat oraș”, spune Traian Bădulescu.

Incoming-ul, atragerea de turiști străini, poate aduce bani la buget

City break-urile din marile orașe europene rămân momentan sub semnul întrebării, în funcție de evoluția pandemiei, mai spune el.

”Nu putem estima evoluția cererii decât după ce va trece sezonul de iarnă, afectat, în majoritatea țărilor europene, de noua tulpină Omicron. Cred că își va reveni un pic cererea pentru croaziere, firește, cu păstrarea unor restricții în continuare. Estimez că 2022 va fi un an turistic minim la nivelul anului 2021, dacă nu chiar mai bun, în funcție de evoluția pandemiei. Semnele sunt destul de optimiste acum, la început de an, dar ne vom da seama mai bine în apropierea sezonului estival. Dacă pandemia se va încheia total în acest an, ceea ce cred că este puțin probabil, dar nu se știe niciodată, vom avea un 2023 de excepție”, adaugă purtătorul de cuvânt al ANAT.

2022 va sta în continuare sub semnul flexibilității, atât din partea firmelor de turism, fie ele agenții, hoteluri, transportatori, cât și din partea clienților, adică a turiștilor.

”Sper ca în 2022 statul român, împreună cu sectorul privat, să se concentreze mai mult pe promovarea turistică a României. Incoming înseamnă export de servicii iar atragerea de turiști străini poate aduce bani la buget dar și o imagine mai bună a României. Sper să avem un parteneriat public-privat puternic, în sfârșit, să avem campanii de promovare, participări la târguri internaționale, workshop-uri, caravane și conferințe organizate în țările țintă și un buget mare de promovare. Încă sper… Și în plină pandemie, țări precum Bulgaria, Grecia, Ungaria, Turcia, Egipt și altele s-au promovat la noi și au reușit să atragă mai mulți turiști români. Noi de ce nu am face la fel?”, se întreabă Traian Bădulescu.