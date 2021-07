Cum alegi hotelul potrivit pentru un concediu de 5* la mare

Planuiesti o vacanta la mare si vrei sa-ti alegi o cazare buna, ca sa te bucuri de un sejur de 5 stele? Ei bine, stim cu totii ca hotelul reprezinta cheia pentru reusita unui concediu de vis. Totusi, cu o varietate de optiuni disponibile, sarcina de a gasi un resort potrivit nevoilor tale devine coplesitoare. Dupa alegerea destinatiei de vacanta, rezervarea hotelului este cel mai important pas. Pentru ca o planificare slaba iti poate transforma foarte usor vacanta intr-un cosmar, este indicat sa tii cont de cateva lucruri, atunci cand iti alegi unitatea de cazare. Iata cateva criterii care iti pot fi de folos, cand iti rezervi hotelul:

Unde este localizat hotelul

Atunci cand mergi in concediu la mare este important sa acorzi o atentie sporita acestui aspect. Fara indoiala, vrei ca tu si familia sau gasca ta de prieteni sa stati intr-o zona buna, cat mai aproape de mare si de principalele atractii turistice ale statiunii. In general, in zonele foarte aglomerate, hotelurile amplasate cat mai central, intr-o zona cu restaurante, cluburi sau baruri, s-ar putea sa nu-ti ofere chiar linistea pe care ti-o doresti. De aceea, ia in considerare si tipul vacantei pe care ti-o doresti.

Tipul de pensiune acordat

Unul dintre cele mai importante lucruri de care se intereseaza cei mai multi oameni care merg in vacanta la mare este tipul de pensiune acordat de hotelul unde se vor caza. In general, pentru un concediu de 5 stele, ar fi indicat sa-ti indrepti atentia spre regimul all inclusive, ca sa nu-ti faci nici un fel de griji in legatura cu mancarea. Acest aspect este important mai ales daca vei calatori impreuna cu juniorii. Pe litoralul romanesc, poti sa te bucuri de un sejur all inclusive la Mera Hotels, unul dintre putinele lanturi hoteliere de la malul Marii Negre care ofera acest concept.

Serviciile si facilitatile oferite

Serviciile difera de la un hotel la altul, de aceea, trebuie sa te asiguri ca alegi locatia pentru vacanta ta de vara doar dupa ce ai studiat ceea ce are de oferit unitatea de cazare dorita. Prin urmare, inainte sa faci rezervarea, afla daca hotelul in care vei sta are Wi-Fi gratuit, piscina, parcare, loc de joaca pentru copii sau aer conditionat si minibar in camera. Poate vrei sa primesti si cosmetice hoteliere sau tii neaparat ca la hotel sa gasesti un uscator de par ori un seif. Este esential sa cunosti toate aceste aspecte legate de serviciile oferite inainte de a face o rezervare. Altfel, s-ar putea ca vacanta ta sa nu fie asa cum te-ai asteptat.

Numarul de stele

Cu toate ca nu exista o clasificare standard la nivel international, iar un hotel de 4 stele din Stockholm nu se compara cu unul tot de patru stele, dar, din Santiago, acest criteriu iti poate fi de ajutor. Numarul de stele te poate ajuta sa-ti faci o idee despre cum sa departajezi hotelurile din aceeasi tara, nu din state diferite. Asadar, in cazul in care te-ai decis sa-ti petreci vacanta la mare pe litoralul romanesc, pentru un concediu de 5 stele ar trebui sa iei in considerare o locatie de 4 sau 5 stele si sa tii cont de serviciile si dotarile pe care aceasta ti le ofera.

Perioada de sedere

Daca alegi sa mergi la mare in perioadele cele mai aglomerate, cu siguranta, si preturile vor fi mult mai ridicate. Bineinteles, costurile in extrasezon sunt cu mult mai mici decat in sezonul de varf si te poti bucura de acelasi lux si confort. Totusi, acest lucru depinde foarte mult si de zona in care urmeaza sa-ti petreci sejurul.

Evaluarile si recenziile

Faptul ca ai posibilitatea de a afla parerile si comentariile altor persoane care si-au petrecut concediul intr-un anumit hotel reprezinta un lucru extraordinar. Practic, iti poti forma o opinie despre ceea ce ofera unitatea de cazare, care sunt conditiile si daca pozele prezentate sunt reale.

Chiar daca alegerea unui hotel pare un lucru simplu, este important sa stii ce anume trebuie sa verifici atunci cand iti cauti locatia perfecta pentru vacanta. In acest fel, te vei asigura ca ai parte de un sejur minunat la malul marii.