Cozi uriașe făcute de români în vama Kulata, la ieșirea din Grecia. Turiștii se grăbesc să se întoarcă în țară ca să evite carantina

Cozi uriașe sunt semnalate în după-amiaza zilei de sâmbătă, 17 iulie, la vama Kulata, pe sensul de ieșire din Grecia spre Bulgaria.

La miezul nopții zilei de sâmbătă spre duminică, 18 iulie, statul elen intră oficial pe lista galbenă a statelor cu risc epidemiologic ridicat.

După acest moment, turiștii nevaccinați sau minorii între 3 si 16 ani trebuie să prezinte un test PCD anti-COVID negativ, făcut în ultimele 72 de ore. În caz contrar, sunt obligați să intre în carantină la revenirea în localitatea de domiciliu.

Practic, turiștii vor să iasă din Grecia înainte de miezul nopții pentru a evita să stea în carantină.

Din noaptea de sâmbătă spre duminică, mai exact de pe 18 iulie ora 00.00, Grecia trece de pe lista verde pe cea galbenă, după ce numărul cazurilor de infectare cu coronavirus a crescut semnificativ în ultima perioadă.

Turiștii vaccinați care și-au făcut vacanța în statul elen nu vor fi nevoiți să intre în carantină. Aceeași situație și în cazul celor care au trecut prin boală sau cei care au un test negativ.

În schimb, cine sosește după miezul nopții va fi nevoit să stea în carantină, dacă nu este vaccinat sau nu are un test negativ împotriva COVID-19.

Acesta este și motivul pentru care sâmbătă, la vămile cu Bulgaria - Kulata și Makaza - s-au format cozi de sute de mașini. Pe Forum Grecia, unul dintre grupurile dedicate turiștilor care își fac concediile în Grecia, au apărut fotografii cu șirurile de mașini.

"Vama Kulata, coada de 800 metri. Am trecut în 40 min. Nu se testează, s-au uitat fugitiv pe documente", a scris una dintre membrele forumului.

În imaginea postată se pot vedea coloane de mașini pe câteva rânduri.

"Intra cine vrea, iese cine poate. Pare ca s-a cam inchis sezonul de anul acesta, in special pt nevaccinati si pt familiile cu copii. Dar vorba cuiva: “if you’re not vaccinated, you’re part of the problem” - a comentat cineva la postare.

"Nu s-a închis sezonul. Noi vom pleca pe 29 iulie, suntem amândoi vaccinați plus un copil de 10 ani, nevaccinat. Ii vom face test la întoarcerea în tara pentru a evita carantina. E un risc dar îl acceptam. Anul trecut am cheltuit dublu pe litoralul romanesc fata de o vacanta în Grecia și nu a meritat. Am stat în 3 hoteluri diferite, de 4 stele și nu m-aș mai întoarce la niciunul", a răspuns o altă persoană.



Grecia intră de duminică, 18 iulie, pe lista galbenă a țărilor cu risc epidemiologic ridicat. Din acest motiv, se schimbă condițiile de revenire a turiștilor acasă.

Comitetul Naţional pentru Situaţii de Urgenţă (CNSU) a actualizat joi, 15 iulie, prin Hotărârea cu numărul 46, lista ţărilor cu risc epidemiologic ridicat în contextul pandemiei de COVID-19.

Grecia, una dintre cele mai populare țări pentru concediile în străinătate ale românilor a trecut din zona Verde în zona Galbenă.

Românii care se întorc din Grecia trebuie să prezinte la intrarea în țară dovada vaccinării cu schema completă anti-COVID sau un test PCR anti-COVID nu mai vechi de 72 de ore. În caz contrar, trebuie să intre în carantină la domiciliu pentru o perioadă de 14 zile.