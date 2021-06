Cat costa si cat dureaza o calatorie cu Trenurile Soarelui catre litoralul Marii Negre

Operatorii de stat dar si cei privati vor pune la dispozitie numeroase trenuri care sa duca spre litoral.

In afara de CFR Calatori, Astra TC si Regio Calatori au trenuri Bucuresti - Mangalia, Softrans are trenuri dinspre Brasov si Bucuresti, iar Transferoviar va avea in premiera tren Bucuresti - Constanta si Buzau - Mangalia.

Concret, trenurile vor functiona zilnic intre Bucuresti si Constanta dupa data de 25 iunie, fiind puse la dispozitie de cinci companii diferite.

Intre Brasov si Constanta vor fi opt trenuri directe pe zi, in timp ce de la Constanta la Mangalia vor functiona 16 trenuri pe zi.

Ce costuri au calatoriile cu Trenurile Soarelui

In ceea ce priveste costurile, de la Brasov la Constanta un bilet costa 68 de lei la Clasa 2, iar de la Bucuresti la Constanta un bilet la clasa a 2-a costa 51 de lei, iar la clasa 1 este 76 de lei.

La Softrans biletul costa 34 de lei de la Bucuresti la Constanta, iar la Regio Calatori si Transferoviar este 33 de lei.

La Astra Transcarpatic un drum de la Bucuresti la Mangalia costa 66 de lei, iar la Transferoviar calatoria Buzau - Mangalia va costa 39 lei.