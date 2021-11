Și-au construit casa visurilor luând drept model una de acum 200 de ani, de la Muzeul Satului GALERIE FOTO

O familie care plănuia construcția unei case de vacanță la munte a abandonat planurile inițiale după o vizită la Muzeul satului din București.



Cuceriți de arhitectura caselor de altădată, au decis să ia drept model o casă de acum 200 de ani, din zona Buzăului.

Ads

Aceștia au folosit aceleași materiale și au adaptat doar proporțiile la o suprafață locativă mai mare, după cum au relatat pe pagina Case vechi, de pe Facebook:



"Cu câteva luni înainte de a ne hotărî să ne construim o casă de vacanță la munte, acum 15 ani, pașii ne-au fost călăuziți (sigur neîntâmplător) spre Muzeul Satului din București, unde dintre toate minunățiile caselor de altădată, una pur și simplu ne-a fascinat, astfel că pe loc am hotărât să ne-o luăm ca model pentru viitoarea noastra locuință.



Modelul care pare că ne-a fost hărăzit a fost al unei case construite acum mai bine de 200 de ani în Chiojdul Mic al Buzăului!

Am încercat să folosim aceleași materiale (piatra, lemn, șiță), adaptând doar proporțiile casei la o suprafață locativă mai mare.

Construcția s-a adaptat perfect satului de munte unde am construit-o (Brădetu de Argeș).

Această casă tradițională bătrănească, alături de zona naturală deosebită le-am considerat întotdeauna ca pe un Dar Divin!", a scris proprietarul casei pe Facebook.





Cine a construit casa

"Unde ați găsit meșteri pentru construcție?", este una dintre întrebările membrilor grupului.

"Am avut parte de un adevărat maestru care este de aici dintr-un sat vecin!", a precizat posesorul casei.



Postarea a adunat peste o mie de aprecieri, zeci de distribuiri și sute de comentarii:



"Doamne, cât este de frumoasă, tradițională, rustică! Felicitări proprietarilor pentru bunul gust și răbdarea de a face așa o casă timp de 15 ani! Să o stăpâniți și locuiți sănătoși!"

Ads

"O nestemată! Cred că și la propriu! Felicitări! Să vă bucure anii pe care-i veți trăi acolo!"

"E una din cele mai frumoase case pe care am văzut-o. Felicitări. E perfectă"

"Felicitări, mă bucur că ați ales un model tipic romănesc. Cât de frumoase sunt casele noastre din zonele superbe ale țării Peisaje de care pictorii s-au îndrăgostit și au creat adevărate capodopere de artă vizuală"

"Excelent! Mă bucur că încă mai există oameni care doresc să construiască și altceva decât cutii de chibrit cu termopan. Cu atât mai mult mă bucură să văd o construcție ce păstrează elemente tradiționale românești. Sunt curios dacă și la interior s-a optat pentru elemente tradiționale."

"Aveți o casă românească. O casă care are trăinicia pietrei, căldura și frumusețea lemnului și eleganța liniilor trasate de cel care a inspirat arhitectura neoromânească, țăranul român, curat și luminos."

Ads



Care au fost costurile

Întrebat despre costuri, proprietarul nu a oferit un răspuns punctual, întrucât a abandonat după 3 ani evidența cheltuielilor:

"Am terminat-o în 10 ani și în fiecare an în concediile noastre am colaborat cu meșterii nostri și am cheltuit pe materiale și manoperă în fiecare an din cei 10 atât cât am avut agonisit în anul respectiv.

Primii 3 ani am ținut o evidență a cheltuielilor apoi am abandonat acel jurnal și poate a fost mai bine așa, pentru că nu mai eram stresați de cheltuieli și amânam lucrările pe anul viitor atunci când rămâneam lefteri!

Norocul nostru a fost că aveam unde sta la o familie din sat care ne găzduise în concedii timp de 30 de ani.

Regret, dar sub cuvânt de onoare că nu știu nici eu prețul acestei investiții.

Am considerat întotdeauna că această casa a fost un Dar Divin și conform proverbului... "calul de dar nu se caută la dinți"!"