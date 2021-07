Cardul de vacanta: cum se foloseste. Diferentele fata de sistemul vechi al tichetelor pentru bugetari

Chiar daca in 2021 bugetarii nu au primit carduri de vacanta sau tichete de vacanta, autoritatile centrale au luat decizia ca acestia sa le poata utiliza pe cele obtinute in anii precedenti, ramase nefolosite.

Concret, institutiile si autoritatile publice pot acorda o singura indemnizatie de vacanta sau o singura prima de vacanta, dupa caz, sub forma de vouchere de vacanta pe hartie sau card, in cuantum de 1.450 lei pentru fiecare salariat.

Ads

In ceea ce priveste perioada de valabilitate a voucherelor de vacanta, emise in perioada martie 2019 - noiembrie 2020, indiferent de suport, s-a prelungit pana la data de 31 decembrie 2021.

Motivul prelungirii a fost economia la bugetul de stat, dupa cum a explicat premierul Florin Citu, care a punctat ca a permis ca voucherele de vacanta - indiferent ca sunt sub forma de carduri sau de tichete - pot fi folosite anul acesta, noi carduri urmand a ajunge in posesia bugetarilor abia din 2022.

Diferenta dintre voucherele pe hartie si carduri

Cardurile de vacanta sunt o versiune moderna de acordare a primelor si indemnizatiilor de vacanta. Spre deosebire de tichete, cardurile pot fi alimentate periodic. In ceea ce priveste banii de pe card, ei pot fi folositi pentru plata transportului, cazarii, meselor, tratamentelor si a serviciilor de agrement dorite.

Beneficiarii pot achizitiona produse si servicii oferite de agentii de turism, hoteluri, pensiuni si unitati de tratament balnear din Romania, cu mentiunea ca acestea trebuie sa aiba autorizatie sau licenta oferita de Autoritatea Nationala pentru Turism.

Cardul de vacanta se comanda o data la patru ani si poate fi alimentat atunci cand institutia ofera indemnizatia sau prima de vacanta beneficiarului.

Ce nu se poate plati cu cardul de vacanta

Cardul de vacanta nu poate fi utilizat pentru plata online, de asemenea, nu pot fi acoperite cheltuielile cu combustibilul.

Conform legislatiei in vigoare, cardul de vacanta si voucherele de vacanta pot fi folosite strict la plata pachetelor turistice cu o componenta de servicii de turism si agrement si cu cel putin o noapte de cazare.

Ponderea rezervarilor a crescut

In 2019, ponderea rezervarilor cu vouchere de vacanta era de 26% din totalul vacantelor. In 2020, a crescut la 35%.

Asociatia Nationala a Agentiilor de Turism a dat publicitatii numarul de vouchere care au ramas nefolosite in 2020 si pot fi utilizare in acest an.

Conform celor de la ANAT, in 2019 plus primele zece luni ale lui 2020, au fost emise tichete de vacanta in valoare totala de 2,7 miliarde de lei. Din acest total, pana acum au fost consumate vouchere de vacanta in valoare de 2,15 miliarde de lei. 22,5% dintre tichete mai sunt utilizabile pentru acest an.

Ads

Fiscalizarea a 3000 de structuri de cazare

Voucherele de vacanta au determinat autorizarea, deci fiscalizatea a circa 3000 de structuri de cazare - pensiuni, vile, apartamente.

Prin eliminarea voucherelor exista riscul ca unele structuri de cazare sa se reintoarca la "turismul la negru", bugetul de stat urmand sa piarda sume consistente.