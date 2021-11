Liber la călătorii într-una dintre cele mai frumoase țări ale lumii

După 20 de luni de restricții din cauza pandemiei, Cuba se redeschide din nou și se pregătește să reducă restricțiile de călătorie la 15 noiembrie, eliminând necesitatea testelor pentru coronavirus pentru turiștii vaccinați.

Cuba elimină, de asemenea, carantina obligatorie pentru toți vizitatorii, cu excepția cazului în care aceștia contractează COVID-19 în timpul călătoriei lor.

O campanie de vaccinare de succes, efectuată cu vaccinurile produse în Cuba și o scădere semnificativă a infecțiilor cu COVID-19, va permite redeschiderea aeroporturilor și reluarea zborurilor comerciale luni, 15 noiembrie, au confirmat oficialii.

Regulile relaxate vor oferi un impuls binevenit pentru sectorul turistic cubanez și coincide cu sezonul de vârf al călătoriilor în Cuba, care se desfășoară de la jumătatea lunii noiembrie până la sfârșitul lunii martie.

Călătorii nu vor mai fi nevoiți să prezinte un test PCR recent dacă sunt complet vaccinați și pot dovedi acest lucru cu un certificat oficial de vaccinare. Cei care nu sunt vaccinați trebuie să prezinte un rezultat negativ al unui test PCR efectuat cu cel mult 72 de ore înainte de a călători în Cuba. Copiii cu vârsta sub 12 ani vor fi scutiți de prezentarea dovezii de vaccinare sau a unui test PCR.

Într-un interviu în care a prezentat planul guvernului de relaxare a restricțiilor la granițe, Macías Rutes, directorul de operațiuni al Ministerului Turismului, a declarat că regulile COVID-19 vor fi relaxate la sosirea călătorilor, protocoalele sanitare fiind axate pe "supravegherea pacienților simptomatici și luarea temperaturii".

În plus, testele de diagnosticare vor fi efectuate în mod aleatoriu la aeroport. În cazul în care un pacient va fi testat pozitiv pentru COVID-19, acesta va fi transferat la un hotel-spital: o unitate turistică autorizată de guvern pentru izolare și îngrijire medicală.

În prezent, toți călătorii care sosesc sunt obligați să stea în carantină timp de cinci zile în aceste hoteluri-spital în așteptarea rezultatelor testelor PCR. Apoi sunt obligați să se supună unui al doilea test înainte de a părăsi carantina. După 15 noiembrie, acest lucru se va schimba pe măsură ce țara se va redeschide treptat, activitățile turistice fiind reluate, inclusiv excursiile și vizitele.

Măștile de față vor fi obligatorii în toate spațiile publice închise, regulile de distanțare fizică se vor aplica în întreaga insulă, iar oficialii vor continua să mențină sistemul de succes de localizare și izolare din Cuba.

Decizia de relaxare a restricțiilor vine în contextul în care guvernul își accelerează campania de vaccinare, urmărind ca 90% din populație fie complet vaccinată până în decembrie cu vaccinuri produse pe plan local, inclusiv Soberana 02, Soberana Plus și Abdala - singurele vaccinuri COVID-19 de producție locală din America Latină. Până la 68% din populație este complet vaccinată în prezent, potrivit datelor furnizate de Our World in Data.