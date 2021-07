Topul celor mai spectaculoase stațiuni de pe litoralul bulgăresc. Atracțiile estivale din țara cu cele mai relaxate condiții pentru turiștii români

Bulgaria rămâne pentru luna august printre puținele opțiuni pentru românii care vor să-și petreacă vacanța de vară în afara țării.

Autoritățile bulgare nu cer test COVID-19 sau dovada vaccinului la intrarea în Bulgaria, iar la întoarcerea în țară, românilor nevaccinați nu li se impune carantina pentru două săptămâni așa cum se întâmplă în cazul revenirii din Grecia.

Pentru cei care nu sunt familiarizați cu litoralul bulgăresc, ziare.com propune un top al celor mai populare stațiuni din Bulgaria și ce oferă ele turștilor.

Nisipurile de Aur

Este probabil cea mai populară stațiune de pe litoralul bulgăresc, apreciată de români drept ”Mamaia Bulgariei”, fiind dedicată atât familiilor cu copii mici, dar și tinerilor care caută viața de noapte.

Se află la 17 kilometri de Varna, unde se află aeroportul internațional ”Letishte Varna”. Numele stațiunii Nisipurile de Aur este bazat pe o veche legendă a locului care spune că în trecut, niște pirați au îngropat o mare comoară pe faleza Mării Negre la nord de orașul Varna, iar natura s-a răzbunat transformând aurul într-un nisip strălucitor.

Plaja din stațiune este de 3,5 km lungime, mult mai mică decât cea din Mamaia care depășește în lungime 8 km, iar lățimea este de până la 100m, fiind cunoscută ca una dintre cele mai bune plaje de nisip din Europa.

Este plată, acoperită cu nisip fin și auriu. În mare există pante ușoare de nisip și nu există pietre. Acesta fiind și motivul pentru care Fundaţia Mondială de Educaţie pentru Mediu a catalogat plaja Nisipurile de Aur cu ”Blue Flag”. Asta oferă gatanția turiștilor că apa este de obicei curată și liniștită, nisipul este curat, sunt suficient de mulți salvamari pentru intervenții, ca atare este ideală pentru vacanțe cu copii.

Stațiunea a inceput sa se dezvolte din punct de vedere turistic încă din anii 50, doar că începtând cu anul 1990 a ”explodat” odată investitori germani care au transformat Nisipurile de Aur într-o destinație de vacanță mult peste ceea ce oferea Bulgaria până la acel moment. În prezent la Nisipurile de Aur se pot caza peste 50.000 de turiști în același timp, în stațiune fiind construite peste 80 de hoteluri de 3,4 și 5 stele, așezate în formă de amfiteatru. Cele mai scumpe sunt, evident, cele aflate cel mai aproape de plajă.

Multe dintre hotelurile din stațiunea Nisipurile de Aur au regim All Inclusiv și Ultra All Inclusiv, dar nu toate beneficiază de plaja proprie. Un șezolong se închiriază cu 3.5 leva, iar transportul de la hotel până la plajă (dacă este cazul) se poate face cu trenulețele din stațiune. O călătorie costă 7 leva.

În Nisipurile de Aur se află și primul aqua park construit în Bulgaria și este unul dintre cele mai mari din țară. Se află în centru stațiunii, într-o zonă împădurită, la ieșirea spre stațiunea Constantin și Elena. Intrarea este de 35 de leva pentru adulți și 18 leva pentru copii (care să nu depășească 120 metri în înălțime).

Odată ajunși în această stațiune, ar fi păcat să ratați o vizită în Parcul Natural Nisipurile de Aur unde se află peste 500 de specii de plante, unele pe cale de dispariție (trandafirul caucazian de exemplu), dar și aproape 100 de specii de păsări și animale protejate.

Este o stațiune frecventată de amatorii sporturilor extreme pe apă și de scufundări.

Albena

Are marele avantaj pentru turiștii români că se află la doar 80 de kilometri față de punctul de frontieră cu România de la Vama Veche. Distanța între București și până la Albena fiind pe cel mai scurt traseu, prin Silistra, de 258 de kilometri.

Este o stațiune catalogată drept liniștită, pașnică, dedicată mai degrabă familiștilor și seniorilor, care caută în mod special plaja și apa mării, nu neapărat cluburile de noapte și atmosfera specifică lor.



Se află la doar 12 kilometri de Balcik și la 30 de kilometri de Varna.

Plaja din Albena are o lungime de 5 km, cu o lățime de 150 m, cu nisip fin, iar apa mării este curată, calmă și caldă. Este o destinație perfectă pentru familiile cu copii, mai ales că adâncimea apei nu depășește 1,6 metri la o distanță de 100–150 de metri de mal.

Oferă cazare pentru aproximativ 20.000 de turiști în hoteluri de 3 și 4 stele, majoritatea în sistem All Inclusiv. Aproape toate hotelurile au piscină și plaja prorpie, așadar nu este nevoie să cheltuiți în plus pentur închirierea unui șezlong.

O parte dintre hotelurile din Albena oferă acces gratuit la parcul acvatic din stațiune.

Din Albena se poate ajunge foarte ușor la Balcik, pentru excursii de o zi la castelul Reginei Maria. Există atât transport în comun care vă scutește de chinul găsirii unui loc de parcare sau transport în regim de taxi, une prețul se negociază.

Sunny Beach

În bulgară stațiunea se cheamă Slăncev Breag (Plaja însorită) și se află în regiunea Burgas. Este aproape exclusive o stațiune turistică ce prinde viață mai ales în perioada sezonului estivaș. A fost catalogată cu calificativl Blue Flag datorită condițiilor excelente de cazare.

Alfându-se între două mari orașe din Bulgaria (Varna – 90 de km și Burgas- 30 de km) Sunny Beach este căutată de turiștii care preferă să călătorească cu avionul și care-și doresc condiții de cazare mult peste medie.



Plaja este celebră pentru nisipul foarte fin și curat, și este la fel de lungă ca cea din Mamaia, peste 8 kilometri, însă este mult mai îngustă, de aproximativ 50 de metri. Este cea mai mare plajă din Bulgaria

În Sunny Beach sunt nu mai puțin de trei aqua parcuri, unul dintre ele fiind destinat exclusiv copiilor.

Este o stațiune căutată în special de tineri pentru că aici se apre că ar fi cea mai animată viață de noapte de pe litoralul bulgăresc.

Pentru familiile cu copii mici sunt recomandate hotelurile și plajele din nordul stațiunii, unde atmosfera este mult mai liniștită.

Cazarea se face în special în resorturi mari, similare celor din Turcia, care apațrin unor lanțuri hoteliere cunoscute. Toate oferă regim de masă all inclusive sau ultra all inclusive, cele mai multe situate în zona centrală a stațiunii.

Faleza este flancată de cluburi și beach bar-uri, zona centrală a stațiunii fiind foarte animată și ziua, dar și pe timpul nopții.

Duni

O stațiune nouă, construcția ei începând spre finele anilor 80 sub coordonarea unei companii din Austria. Este situată la 40 km sud de orașul Burgas, la 7 km de Sozopol, fiind considerată cea mai luxoasă stațiune de pe litoralul bulgăresc, ce oferă cazare în resorturi hoteliere mari, aproape făr excepție în regim all inclusiv. Din București până în Duni sunt 352 de kilometri, dar drumul ceva mai lung merită toate eforturile, sunt de părere turiștii care și-au petrecut vacanțele de vară în această stațiune tânără.



Este o stațiune mică împărțită în două categorii: una destinată resorturilor de lux în regim all inclusive și cea de-a doua, zonei de holiday village, unde cazareas e face în bungalouri.

Resorutirile sunt cu circuit închis, doar turiștii cazați aici au acces pe plajă, la piscină sau în aqua park-ul care deservește toate resorturile din Duni.

Este destnația perfectă pentru familiile cu copii, fiind o stațiune cu circuit închis unde nu veți întâlni agitația din marile stațiuni ale litoralului bulgăresc. Sunt doar patru resorturi de capacitate mare și satul de vacanță.

Plaja are o lungime de 4,5 kilometri și este lată în unele locuri chiar și de o stuă de metri. Avantajul pentru familiile cu copii mici este că intrare în apă este lină, iar apa are o adâncime mică.

Rsorturile hoteliere din Duni oferă cazare doar la categoriile de 4 și 5 stele, iar prețurile sunt printre cele mai mari din Bulgaria, însă raportul calitate preț este unul excelent.

Atracții turistice în apropiere sunt cele două orașe Burgas, la 37 de kilometri, și Sozopol, la nici 10 kilometri.

Bulgaria oferă turiștilor nu doar stațiuni cu resorturi de mare capacitate. Puteți alege orașele turistice aflate la ieșrie din Bulgaria spre granița cu Grecia. Dacă ajungeți în zonă, vizitați Pomorie, unde se pot face tratamente balneare în lacul sărat, Nesebăr, orașul cetate-muzeu, plin de istorie, fiind unul dintre cele mai vechi orașe din Europa.

Nessebăr se afla la 4,6 kilometri de statiunea Sunny Beach, la 40 de kilometri de statiunea Obzor și la 100 de kilometri de orasul Varna.



Este celebru pentru restaurantele mici pescărești din orașul vechi, iar în orașul nou, este căutat pentru hotelurile care oferă confort peste medie. Este o stațiune ”altfel”, cumva la polul opus vieții animate din Sunny Beach sau Nisipurile de Aur. Prețurile sunt ceva mai mari la cazare, mai ales în lunile iulie și august, însă aici sezonul estival este cel mai lung de pe litoralul bulgăresc, iar plajă se poate face inclusiv în octombrie sau început de noiembrie.