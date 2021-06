Cand se va opri invazia de buburuze de pe litoralul Marii Negre. Desi nu sunt agresive, pot musca accidental turistii

Buburuzele prezente in explozie numerica pe litoralul Romanesc al Marii Negre ar urma sa dispara in urmatoarele 1-2 saptamani sustin repreznetantii Administratiei Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii

Gabriel Lupu, biolog Institutul National de Cercetare Dezvoltare Delta Dunarii, sustine ca este vorba despre insecte apartinand Ordinului Coleoptera - gandaci, Familia Coccinellidae - buburuze, Specia Coccinella septempunctata (Linnaeus, 1758) - buburuza comuna.

Ads

"Aceasta este o specie considerata utila, folosita in combaterea biologica a daunatorilor, spre exemplu a afidelor. Este o insecta, in mod clasic, neagresiva insa accidental acestea pot musca pielea persoanelor cu care intra in contact. Muscatura, de asemenea in mod clasic, nu produce reactii adverse la nivelul pielii sau a organismului.

Motivele exploziei numerice a acestora sunt legate de sezonul de primavara extrem de ploios si cu temperaturi sub mediile perioadei, in Dobrogea, ceea ce a dus la decalarea sezonului cald. Insectele fiind organisme dependente de temperatura mediului ambiant au prezentat de asemenea un decalaj al aparitiei, atat la buburuze cat si la speciile daunatoare pe care le consuma.

Stropirile de primavara a culturilor impotriva daunatorilor, de asemenea amanate din cauza ploilor, au condus la explozia numerica atat a indivizilor apartinand speciilor hrana cat si a buburuzelor intr-o perioada in care, apropiindu-se de treierat, cules, etc., stropitul este interzis. Actiunea de stropire a daunatorilor in agricultura avand ca scop acela de a tine sub control exploziile numerice a indivizilor apartinand speciilor de daunatori are ca efect indirect si tinerea sub control a numarului indivizilor apartinand speciilor utile, in cazul de fata buburuzele", afirma specialistul biolog.

Gabriel Lupu mai spune ca este un fenomen atipic, iar in conditiile revenirii la normalitate, din punct de vedere al conditiilor meteo din primavara, astfel de explozii numerice, in mod firesc, nu vor mai avea loc. Este de asteptat ca explozia numerica existenta sa isi diminueze intensitatea intr-o perioada de timp relativ scurta - 1 - 2 saptamani.