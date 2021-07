O familie de români formată din doi adulți și doi copii a plecat pentru al patrulea an consecutiv în Grecia, din Ilfov, cu un autoturism Tico.

Într-o postare pe pagina Forum Grecia, românul povestește că a pregătit mașina pentru ultimul ei drum lung și că nu mai găsește piese pentru a o repara.

"E al patrulea an în care forțăm mașinuța asta să ne aducă în Grecia. Am pregătit mașina ca pentru ultimul ei drum lung și pentru că nu mai găsim piese, în ultima zi i-am făcut aerul condiționat cu ajutorul mecanicului, care a lucrat până la 23. Și este totul perfect!"

Mașina a depășit limita recomandată de producător, după cum constată chiar autorul postării.

"10 ore și 800 de km cu o mașină care a mers impecabil, chiar și după ce ajunge peste limita dată de constructor. Un far bate cam sus și mi-au umplut șoferii de tir frigiderul pe bună dreptate, dar nu e vina mea, am fost cu ea la cineva care a zis că e ok reglat așa si am mers pe mâna lui."

În mașină au fost doi adulți și doi copii, fiecare cu foarte puține bagaje, din cauza lipsei spațiului.

"Bagaje avem, mai puțin decât anul trecut, câte un rucsac de fiecare. Dacă nu știi să îți planifici 13 zile cu un rucsac, nu vei fi pregătit să îți planifici viața (așa le-am spus copiilor). Restul a fost bere pe care o fac eu și mă car cu ea cum mă car cu perna, nu pot să beau altă bere, nu pot să dorm pe altă pernă", povestește turistul.

Tot din lipsa spațiului, a renunțat la roata de rezervă, mai spune acesta, referindu-se la o întâmplare de anul trecut când a avut, totuși, un noroc chior, când se afla la volanul mașinii, în drum spre Grecia:

"După o ploaie torențială care a aruncat capacele la canal și pe sub apă n-ai cum să vezi și noapte fiind, am dat într-un canal cu ambele roți de pe partea dreaptă. O clipă am rămas încremeniți și așteptam să trag pe dreapta. Mai erau cel puțin 10-15 mașini în situația noastră, dar noi am fost ăia norocoșii. Fără roata de rezervă, că nu aveam loc pentru toate bagajele, fiind 4 persoane."

Bărbatul îi încurajează pe cei care vor să ajungă în Grecia să nu mai stea pe gânduri, chiar dacă, aparent, nu îndeplinesc toate condițiile:

"Am scris această postare pentru cei ce visează să ajungă în Grecia și n-au mașină de familie, că drumul prin Bulgaria e periculos, că anul asta mă duc la Mamaia, că poate la anul și alte zeci de motive care ne țin captivi".

Membrii grupului manifestă simpatie pentru familia care a plecat la drum lung cu o mașină veche, cei mai mulți îi felicită sau le urează să se bucure de vacanță.

Alții se miră sau se distrează:

"Cum dracu ți-au încăput ție toate bagajele în Tico? Că nevastă-mea m-a pus să cumpăr un SUV cât o garsonieră și tot a trebuit să ma proptesc cu umărul în portbagaj ca să se închidă... și crede-mă, Tico tău intră lejer în portbagajul meu, numai bagajele lui nevastă-mea nu încap."

"Aplică metoda parașutistului. Ai văzut parașutistul că poartă mai mult de un rucsac?"

"Legenda spune că benzina a costat mai mult ca mașina."

Mașina nu trece neobservată prin trafic, întrucât pe portbagaj sunt fixate două labe de scafandru.

Din păcate, vacanța mult dorită a familiei în Grecia, nu este lipsită de întâmplări neplăcute:

"După o zi minunată, când ne întorceam așa lejer de la plajă, a intrat un băiat cu Toyota în Tico al nostru. A venit poliția, a constatat, ne-a lăsat un proces verbal, dar, nu suntem noi iîn măsură să stabilim cine este vinovatul, noi doar verificăm actele.

Polițistul a spus să luăm legătura cu firma mea de asigurări, că avem carte verde.

Am sunat la A24 pentru ca am fost inspirat să plătesc 45 de lei pentru 15 zile, dar nenea nu știa procedura în caz de accident, el ne trimite platforma într-o oră și jumătate și ne duce mașina la service."



Daewoo a început producția mașinilor Tico în 1991. Mașina era echipată cu un motor S-TEC (F8C) cu 3 cilindri, de 796 cc, și avea o cutie de viteze cu 5 trepte, dezvoltând 42 CP la 5800 rpm si un cuplu maxim (Nm/rpm) 60/2800-3600. Tico a fost exportat în Europa de Est într-un număr relativ mare, el fiind prezent în Bulgaria, România, Polonia, Cehia, Serbia, Rusia, Uzbekistan și alte țări. De asemenea foarte multe mașini au fost exportate și în America de Sud, potrivit wikipedia.

În 2000, Tico a fost înlocuit cu Daewoo Matiz, datorită unor norme de siguranță pe care nu le putea întruni, cum ar fi montarea de airbag-uri sau ABS. Mașina a fost foarte populară datorită consumului mic, confortului relativ ridicat (aer condiționat, servo frână, etc.) și datorită dimensiunilor care o făceau ideală pentru traficul urban și nu numai.

Între 1998 și 2001 Tico a fost asamblat și la fabrica de la Craiova a constructorului Daewoo, dar cu piese produse în Coreea. De asemenea Tico a fost produs și în Polonia și Uzbekistan.