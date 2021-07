Atractii turistice din Romania care atrag vizitatorii ca un magnet VIDEO

Locurile care atrag turisti in Romania FOTO Pixabay

Romania atragea foarte multi turisti inainte de pandemie, iar de cand restrictiile au inceput sa se ridice dupa pandemia de COVID-19 si a venit sezonul vacantelor, lucrurile pot sa revina la normal. De exemplu, in 2018, circa 12 milioane de oameni ne-au vizitat tara, in crestere cu 6,4% fata de anul precedent, potrivit Institutului National de Statistica. Anumite locuri ii atrag an de an, castigandu-si popularitatea peste hotare.

Topul atractiilor turistice din Romania

1. Castelul Bran

Poate ca inca sunt oameni care nu au auzit de Romania, dar cu siguranta stiu cine e Contele Dracula. Putini sunt cei care ajung in tara noastra si nu viziteaza Castelul Bran. Totul a inceput cand scriitorul irlandez Bram Stoker a scris romanul "Dracula", care l-a consacrat.

Cu toate ca nu a calatorit niciodata in Transilvania, unde se desfasoara actiunea, a petrecut sapte ani documentandu-se despre povestile mitologice cu vampiri.

Ulterior, s-a conturat o intreaga poveste mistica in jurul romanului, astfel ca vizitatorii pot sa simta pe pielea lor istoria spaimelor in Transilvania. Etajul al IV-lea al castelului este pentru cei care nu sunt slabi de inima, pentru ca, in plina zi, vor da peste iele, stafii, strigoi, varcolaci, toate impletite cu imaginea domnitorului Vlad Tepes, vazut ca un tiran sangeros.

2. Delta Dunarii

Delta Dunarii este una dintre cele mai mari si bine conservate delte din toata Europa, cu 23 de ecosisteme care adapostesc un numar imens de plante si animale salbatice. Situata in judetul Tulcea, are 5.165 de kilometric patrari si este inclusa in Patrimoniul Mondial UNESCO.

Turistii pot sa faca plimbari cu barca, de unde vor vedea cele mai spectaculoase apusuri, pot sa pescuiasca si cu siguranta vor manca peste gatit "ca la mama acasa". Localitatea Sfantu Gheorghe, un vechi sat de pescari, are plaja cu cel mai fin nisip de pe litoralul romanesc. O alta caracteristica aparte este ca turistii pot sa vada, laolalta, atat Dunarea, cat si Marea Neagra.

3. Litoralul romanesc

Litoralul romanesc atrage multi turisti datorita vietii de noapte din statiunile animate. Cluburi de noapte, festivaluri, distractie, la care se adauga frumusetea romancelor, remarcata de toti strainii. Statiunea Mamaia este numita si "Saint Tropez de Est". La acestea se adauga plimbarile pe faleza, cazinoul, dar si portul din Constanta. Sa nu uitam de atmosfera hippie din Vama Veche.

Perioada ideala este iunie-august, cand temperatura apei ajunge la 20 de grade. Totusi, sezonul oficial incepe la 1 mai si se termina in septembrie.

4. Transfagarasan

Transfagarasanul este un drum de 150 de kilometri care serpuieste peste Muntii Fagaras. Este atractia suprema pentru pasionatii de condus, iar faima sa a atins cote maxime datorita unui episod al show-ului BBC Top Gear, cand a fost numit "cel mai bun drum din lume".

Cel mai inalt punct este la 2.200 de metri altitudine, la lacul Balea, de unde se pot vedea campiile Transilvaniei.

5. Cimitirul Vesel

Cimitirul Vesel reprezinta o adevarata atractie turistica pentru vizitatori si pe buna dreptate. Cat de des vezi un cimitir care priveste moartea cu umor?

Se afla in satul Sapanta, din Maramures, si este impanzit de panouri colorate din stejar, pe care este scrisa povestea fiecarei persoane decedate printr-o poezie amuzanta.

Nu este unic doar in Romania, ci si in Europa, prin maniera sa "neortodoxa".

"Sub aceasta cruce grea

Zace biata soacra mea

Trei zile de mai traia

Zaceam eu si citea ea

Voi care treceti pe aici

Incercati sa n-o treziti

Ca acasa daca vine

Iara-i cu gura pe mine", este doar un exemplu.

6. Satele romanesti

Nu toti turistii au reusit sa simta pe pielea lor ce inseamna viata la tara, astfel ca multi aleg sa isi petreaca vacantele in sate autentice romanesti din regiuni traditionale precum Transilvania, Maramures, Bucovina, Muntii Apuseni sau zona Brasovului.

Oamenii pot sa vada cum este sa ii trezeasca cocosul dimineata si au ocazia perfecta de a gusta mancarea noastra traditionala, gatita cu ingrediente din gospodariile oamenilor. Dupa o astfel de experienta nu vor uita niciodata cuvinte precum "sarmale", "ciorba", "zacusca" sau "jumari".

In plus, localnicii sunt primitori si dornici sa isi imparta povestile si obiceiurile cu turistii.

7. Padurea Baciu

Padurea Hoia Baciu, de langa Cluj-Napoca, este pe lista tuturor turistilor carora le plac misterul, legendele si care sunt pasionati de fenomene paranormale.

A fost numita dupa un cioban care a disparut cu intreaga sa turma de oi. Urmatorul moment care a ridicat semne de intrebare a fost in 1968, cand un tehnician militar a sustinut ca a vazut un OZN deasupra capului in timp ce facea o plimbare in padure.

Vegetatia este ciudata, iar copacii au o forma neobisnuita. In mijlocul padurii este o poienita unde nu creste deloc vegetatie, fenomen care nu a putut fi explicat cu certitudine.

Localnicii au povesti cu adevarat infricosatoare, iar unii dintre ei se tem sa se aventureze in locul care a ajuns sa fie recunoscut drept "padurea bantuita a Romaniei".