Atentionare MAE: Incendiu puternic in insula Kefalonia, Grecia. Cetatenilor romani li se recomanda sa evite zona

Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetatenii romani care se afla sau intentioneaza sa calatoreasca in Republica Elena ca autoritatile elene au emis o avertizare pentru insula Kefalonia, din cauza unui incendiu puternic, activ in perimetrul localitatilor Pastra, Kremmidi, Markopoulo, Katelios si Kato Katelios.

MAE mai recomanda cetatenilor romani aflati in tranzit sau in scop turistic in Grecia sa evite deplasarile spre aceasta insula.

"Cetatenii romani pot solicita asistenta consulara la numerele de telefon ale Ambasadei Romaniei la Atena +302106774035 si Consulatului General al Romaniei de la Salonic +302310340088, apelurile fiind redirectionate catre Centrul de Contact si Suport al Cetatenilor Romani din Strainatate (CCSCRS) si preluate de catre operatorii Call Center, in regim de permanenta.

De asemenea, cetatenii romani care se confrunta cu o situatie dificila, speciala, cu un caracter de urgenta, au la dispozitie telefonul de urgenta al Ambasadei Romaniei in Rep. Elena +306978996222 si numarul de urgenta al Consulatului General al Romaniei de la Salonic +306946049076", arata un comunicat de presa al MAE.

Ministerul Afacerilor Externe mai recomanda consultarea paginilor de Internet www.mae.ro, http://atena.mae.ro, http://salonic.mae.ro, https://ec.europa.eu/consularprotection/content/travel-advice_ro, www.meteoalarm.eu si reaminteste faptul ca cetatenii romani care calatoresc in strainatate au la dispozitie aplicatia "Calatoreste in siguranta" (http://www.mae.ro/app_cs), care ofera informatii si sfaturi de calatorie.