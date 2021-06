Agentiile de turism vand si bilete de tren CFR, dar puteti inchiria si vagoare intregi

Romanii pot cumpara bilete de tren de la CFR Calatori, mai comod si la aceleasi tarife prin intermediul agentiilor de turism, daca acestea devin distribuitor inregistrat, potrivit unui anunt ANAT.

Peste 315 agentii de turism au avut, pana in prezent, incheiate contracte de comision pentru vanzarea "biletelor CFR online" in trafic intern, prin internet, in sistem online.

"Agentiile de turism ofera, in acelasi timp, atat creatie, cat si consultanta si sunt permanent familiarizate cu noile tehnologii. Transportul cu trenul este, de multe ori, ales de catre turistii romani si straini atunci cand se deplaseaza in tara noastra. Tocmai de aceea, agentiile de turism sunt din ce in ce mai interesate in a colabora cu CFR Calatori, care a aratat deschidere in acest sens. Este mult mai facil atunci cand turistul achizitioneaza, de exemplu, de la o agentie, un pachet turistic cu transport cu trenul inclus. Pe de alta parte, agentiile au posibilitatea de a inchiria un tren in regim charter si de a organiza trasee si circuite", declara George Cioceanu, prim vicepresedinte al Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT).

In perioada cand vanzarile au inregistrat cele mai ridicate niveluri - anii 2018 - 2019, CFR Calatori avea incheiate contracte cu un numar de 120 - 130 de societati comerciale din care circa 70 - 80 de societati inregistrau vanzari in mod constant.

La nivelul anului 2018 un numar de 81 de societati au avut vanzari in valoare de 926.578,18 lei iar in 2019 un numar de 114 societati au avut vanzari in valoare de 886.208,07 lei. In anul 2020 s-au inregistrat vanzari de 229.392,98 lei pentru 93 de societati comerciale. Scaderea a fost, fireste, cauzata de izbucnirea pandemiei Covid-19.

Trenuri charter pentru diferite ocazii

De asemenea, CFR ofera posibilitatea organizarii de trenuri charter sau de vagoane charter.

In regim charter, agentiile de turism pot stabili itinerarii personalizate pentru turisti. De altfel, pachetele turistice care includ trasee personalizate operate cu trenul sunt din ce in ce mai populare in Europa.

Agentiile de turism pot alege ruta si orele de circulatie, iar trenul poate fi compus din vagoane clasa I, clasa a II-a, dormit, cuseta, restaurant si/sau bar-bistro. Exista posibilitatea de a lua masa, beneficiind de serviciile vagonului bar bistro sau ale vagonului restaurant, in timpul calatoriei.

Pe de alta parte, se pot organiza evenimente corporate, lansari si expozitii sau evenimente memorabile.