Calatorii au avut un rol major in lansarea celui de-al doilea val al pandemiei in Europa STUDIU

Al doilea val al pandemiei de coronavirus a fost mai ucigator decat primul, iar calatoriile internationale au avut un rol important in declansarea acestuia, vara trecuta. Mai mult de jumatate din variantele COVID care circulau pe batranul continent au fost introduse dupa 15 iunie, conform unui stidiu citat de The Brussels Times.



Studiul, publicat in revista Nature, a reconstituit distributia nou-introdusilor germeni virali, utilizand date din 10 tari: Belgia, Franta, Germania, Italia, Tarile de Jos, Norvegia, Portugalia, Spania, Regatul Unit si Elvetia.

Conform cercetatorilor, cu cat mai redusa era rata infectarilor intr-o anumita regiune, cu atat mai mare a fost impactul noilor germeni, au constatat cercetatorii, care au comparat situatia cu cea a incendiilor de padure:

"Daca exista deja multe focare mai mici intr-o padure, cateva surse noi de foc nu fac o mare diferenta; dar daca sunt numai cateva ici-colo, noile focare vor avea un impact mult mai mare asupra rezultatului final", se arata in studiul citatd e Hotnews.ro.

In acest mod, noii germeni au rezultat proportional in mai putine serii de infectari in tari care avusesera deja rate mari de infectare pe parcursul verii, ca Belgia, Spania, Portugalia si Franta.

Pe de alta parte, variantele si-au croit cale larga in Regatul Unit. Acolo, o mare parte din cazurile introduse au fost reconstituite ca venind din Spania.

Totusi, germenii care au circulat vara trecuta nu au fost variante, asa cum le cunoastem azi, au subliniat cercetatorii. "Nu erau mai infectiosi, dar isi faceau repede cale prin Europa. Asa ca exista o mare probabilitate ca a fost o situatie provocata de calatorii."

Dar situatia va fi mult diferita in aceasta vara, intrucat campaniile de vaccinare evolueaza rapid in tarile analizate, afirma cercetatorii. Ei subliniaza totusi ca este necesara in continuare vigilenta, pana cand fiecare isi va fi atins propria imunitate - ceea ce probabil nu va fi cazul in Europa in vara aceasta.

Mai mult - cercetatorii avertizeaza ca este inca posibil ca variante noi, mai infectioase, sa ocoleasca imunitatea dobandita dupa vaccinare sau infectare anterioara, subliniind nevoia de "o implementare bine coordonata si uniforma a strategiilor europene" pentru a evita un nou val la sfarsitul verii.