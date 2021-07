Un român care a mers în vacanță, în Grecia, cu un Tico, a povestit peripeția prin care a trecut după ce a fost implicat într-un accident ușor. Întâmplarea, demnă de un film tragicomic, a făcut înconjorul internetului, devenind rapid virală.



”Bărbatul povestește pe Forum Grecia cum, în urmă cu două zile, a fost lovit în partea din spate a mașinii ”de un tânăr care se uita la lună” și care a intrat în el ”fără pic de frână”.

Ads

"Acum doua zile am fost loviți in spatele mașinii de un tânăr care se uita la lună si fara pic de frana a intrat in noi. Au sărit airbag-rile laterale si cele de la genunchi, nu la masina noastră, am văzut la Euroncap.

A fost bubuiala zdravănă, ca si cum ai da cu bolovanul in tomberon. Mașina o luase hotărâtă spre cea din fata ei sa faca cunoștință, pus frână, dat jos, linistit copil, tras masina pe marginea carosabilului și văzut ce e de facut. Tânărul cu ochii'n lună era si el pierdut cu Toyota boțită rău, mai rau decat Ticolino”, spune bărbatul.

Următorul pas a fost să sune la poliție, iar echipajul a ajuns rapid. Moment în care, un polițist tânăr, i-a pus pe șoferii implicați în accident să sufle spre etilotest, de la distanță.

”A venit repede echipajul de poliție și au făcut verificări: o fata tanara scria procesul verbal, un tanar polițist a scos etilotestul si l-a indreptat spre mine sa suflu SPRE aparat.

Pai n-ai muștiuc de unica folosință?

Nu, nu, sufla spre aparat.

Extraordinar de deștept aparatul, in doua secunde a zis că n-am baut nimic. La fel si la tânărul vinovat de producerea accidentului.

L-am întrebat daca scrie cine este vinovatul, daunele. S-a uitat asa ca la un extraterestru si mi-a spus ca el doar verifică documentele, șoferii sa nu fie băuți, sa fie asigurările RCA valabile, cine este vinovat nu e treaba lor.

Mama....am simțit asa cum grec pe grec se acoperă și încearcă sa zică că eu am mers cu spatele până l-am lovit pe băiețașul grec”, mai spune bărbatul.

A prins bara, fără becuri la numărul de înmatriculare, și a reușit să ajungă cu familia la gazdă. Ziua următoare, ajutat de soțul proprietarei, care ”a râs în hohote și a spus că așa e în Grecia”, a ajuns la firma de asigurări.

”Pac, pac, gata pozele, facem dosarul, unde vreti sa reparați masina?

Pai in rumenia ca acolo a mai văzut lumea cum arata un tico, la voi nu sunt. Nu i-am spus asta, i-am spus ca nu vreau sa imi stric vacanta si o fac acasă cand ajung.

Buun, luați legătura cu corespondentul din România a asiguratorului care este pe cartea verde. Total in ceata. Am sunat la firma de asigurări unde aveam RCA-ul si după o discuție gen Kafka in care o fătuca zice ca nu la ei, nu noi, noi mi facem d-astea, colegul cu carte veche e ocupat va sunam noi”, mai povestește el.

Ads

A urmat o peripeție și cu personalul de la B.A.A.R. (Biroul Asiguratorilor de Autovehicule din România), care, în urma discuțiilor telefonice, au solicitat un mail ”cu cât mai multe detalii”.

”Dupa ce am făcut poze la tot, m-am apucat de scris, si scrie si scrie. Facut mail și trimis. Plecat la plaja si când m-am întors deschid mailul: avem rugămintea sa ne menționați si sa ne motivati care este solicitarea dvs. avand in vedere ca s-a deschis dosar de dauna direct de către asigurătorul extern. Va mulțumim toata echipa.

Cam pe aici suntem acum. Eu vreau sa fac masina acasă pentru ca e functonabila si dacă la prima vedere ar fi bara, haionul, stop stânga, stop ceață și marsalier, pe dedesubt sunt un fel de cutia Pandorei.

Probabil că dacă ajungeam in Romania, cei de la Vig îmi ziceau ca trebuia o evaluare de la asiguratorul din Grecia, cat dai pe drum mai bine o faci tu cu banii tai ca oricum esti....”, încheie peripeția bărbatul.

O familie de români formată din doi adulți și doi copii a plecat pentru al patrulea an consecutiv în Grecia, din Ilfov, cu un autoturism Tico. Într-o postare pe pagina Forum Grecia, românul povestește că a pregătit mașina pentru ultimul ei drum lung și că nu mai găsește piese pentru a o repara.

Ads

"E al patrulea an în care forțăm mașinuța asta să ne aducă în Grecia. Am pregătit mașina ca pentru ultimul ei drum lung și pentru că nu mai găsim piese, în ultima zi i-am făcut aerul condiționat cu ajutorul mecanicului, care a lucrat până la 23. Și este totul perfect!"

Mai mulți români, aflați în vacanță în Grecia în această vară, au povestit pe larg greutațile cu care s-au chinuit în situația în care au făcut un accident sau pur și simplu mașinile le-au fost avariate.

Astfel, un turist povestește recent că a trecut printr-un proces de un an și jumătate pentru a recupera banii plătiți pe reparații, 2200 de euro.