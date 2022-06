Concediu la mare în septembrie. Cele mai călduroase destinații FOTO

Sezonul estival a acaparat demult și luna septembrie, perioadă în care turiștii merg în concediu la mare pentru că prețurile sunt ceva mai mici, există multe oferte speciale și nu este atât de aglomerat.

Vremea este bună și în septembrie cu puțin noroc, dar mai multe destinații sunt renumite pentru temperaturile ridicate ce permit băile în mare și lenevitul cu orele pe plajă.

Top 10 destinații călduroase pentru un concediu la mare în septembrie

1. Ibiza, Spania

Temperatură medie în septembrie - 24 de grade Celsius

Deși este recunoscută pentru viața de noapte, puteți face multe alte lucruri dacă nu vă place să mergeți în club. Puteți face o plimbare în centrul istoric al orașului Dalt Vila, care a fost declarat patrimoniu mondial UNESCO. Plimbați-vă în vechea piață și vizitați Muzeul de Arheologie din Piața Catedralei. Și, desigur, încercați cât mai multe dintre plajele spectaculoase, cu soare și nisip fin.

Temperatură medie în septembrie - 24 de grade Celsius

Septembrie este perioada ideală pentru a vizita idilica insulă grecească Santorini. Restaurantele sunt încă deschise, iar feriboturile continuă să funcționeze, dar mulțimile de turiști s-au împrăștiat puțin. Atmosfera mai liniștită este ideala pentru a te bucura de apusurile de vis.

Îndreptați-vă spre ruinele cetății de deasupra satului Oia pentru priveliști fantastice asupra bisericilor cu cupolă albastră ale orașului, sau priviți de pe un iaht cum soarele se scufundă în mare.

3. Croația

Temperatură medie în septembrie - 23 de grade Celsius

Țara în formă de semilună este renumită pentru catedralele sale gotice renascentiste, reperele din epoca sovietică și orașele vechi pietruite. Dar Croația este binecuvântată și cu țărmuri nesfârșite, înconjurate de păduri luxuriante, unde vă puteți bucura de o vară prelungită. Mergeți la plaja Kraljicina, pe insula Nin, pentru nisipul fin și barurile de pe plajă, sau vizitați plaja Sakarun, înconjurată de pini.

4. Palermo, Italia

Temperatură medie în septembrie - 25 de grade Celsius

Catedrala orașului este unică. A fost construită între secolele XII și XVIII, iar în acea perioadă invadatorii și-au pus amprenta asupra construcției sale. Este un amestec interesant de stiluri arabe, bizantine, gotice și baroc. Există chiar și inscripții din Coran.

5. Malta

Temperatură medie în septembrie - 25 de grade Celsius

Fără păduri sau munți care să vă protejeze de căldură, oriunde ați merge în Malta este cald sau foarte cald. Dar cultura bogată și arhitectura uimitoare nu se compară cu nimic altceva.

Laguna Albastră de pe insula Comino este o zonă uimitoare de mare turcoaz. Grota Albastră de pe coasta de sud a insulei principale este o combinație de lumină și floră fosforescentă, creând nuanțe frumoase de albastru.

6. Marrakech, Maroc

Temperatură medie în septembrie - 27 de grade Celsius

Marrakech este mai departe de plajă, dar există o mulțime de alte moduri de a vă relaxa în haosul prietenos al acestui oraș nord-african. Mergeți la unul dintre hamamurile de lux ale orașului pentru un răsfăț serios. După o baie de aburi, vei fi spumat cu ghassoul (săpun negru din argilă minerală naturală) înainte de a fi spălat până la ultimul centimetru cu o kessa (un fel de mănușă aspră). Este mult mai relaxant decât sună.

7. Gibraltar

Temperatură medie în septembrie - 26 de grade Celsius

Acest teritoriu britanic de peste mări este cunoscut pentru maimuțele sale macac, pub-urile englezești și climatul mediteranean. Este exact ceea ce ai nevoie pentru vacanța din septembrie. Urcăți stânca de 426 m înălțime, sau faceți o plimbare de șase minute cu telecabina, și întâlniți-vă față în față cu maimuțele obraznice și libere din zonă (ascundeți-vă gustările).

8. Nice, Franța

Temperatură medie în septembrie - 22 de grade Celsius

Septembrie este perioada ideală pentru a merge în sudul Franței. Turiștii se întorc la muncă la sfârșitul lunii august, astfel că plajele nu mai sunt aglomerate. Dar apa mării este caldă (22°C în medie) și soarele nu arde așa puternic ca în iulie și august, deci puteți sta mai mult la plajă.

9. Dubai

Temperatură medie în septembrie - 33 de grade Celsius

Dubai este cea mai bună destinație pentru un concediu la mare în septembrie. Oricum, luna de toamnă este de preferat deoarece în iulie și august temperaturile ajung și la 40 de grade Celsius.

10. Cipru

Temperatură medie în septembrie - 27 de grade Celsius

Cu atât de multe de făcut, este destinația perfectă pentru cupluri și familii, cu ceva pentru a distra toată lumea. Fie că preferați să vă petreceți zilele relaxându-vă pe plajă și serile dansând până în zori, fie că vă place să faceți drumeții, să descoperiți locuri istorice, sau să faceți sporturi acvatice, totul este posibil în Cipru.