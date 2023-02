Zona paradisiacă din România descoperită de pasionații de călătorie: "Puține locuri m-au surprins așa de plăcut"

Mulți români aleg destinații populare pentru vacanțele interne, în timp ce alții vor să descopere locuri noi.

Este cazul unei familii care a petrecut o vacanță în Banatul montan. Experiența a fost relatată în detaliu pe blogul amintiridincalatorie.ro.

"Puține locuri m-au surprins așa de plăcut cum a făcut-o Banatul montan! Zona are atâtea surprize frumoase pentru cei care vor să stea în natură, încât cred că nici două săptămâni nu sunt suficiente să descoperi totul în tihnă, iar de plictisit cred că nu poate fi vorba pe aici…", este concluzia acestora.

Familia a ales să se cazeze în rulotă pe perioada acestei vacanțe.

Locurile care merită vizitate în zonă

"Cascada Vânturătoarea a fost prima noastră destinație. Traseul începe de la coada lacului Prisaca și urcă abrupt prin pădure, vreo 20 de minute. Dacă aveți condiție fizică bună și nu opriți prea des pentru poze, într-o oră și jumătate puteți ajunge să admirați de aproape una dintre cele mai frumoase cascade din România.

Odată întors la șosea, dacă mai ai energie poți merge și spre Cascada Cociului, cea care se „luptă” cu Cascada Cailor pentru titlul de cea mai înaltă cascadă din țară. Să te aștepți la un drum de peste două ore dus-întors, traseul fiind mediu spre dificil din cauza diferenței de nivel, a pietrișului, bolovanilor și a copacilor căzuți."

"Locul unde cândva era granița Imperiului Austro-Ungar"

"A doua zi am pornit încă de dimineață spre Cheile Țăsnei. Traseul ­începe chiar vizavi de terenul unde am campat, așa că am plecat fără multe provizii la noi.

Ca majoritatea traseelor din zona Domogled – Valea Cernei, și drumul spre Cheile Țăsnei începe cu o urcare susținută, prin pădure. Continuă apoi spectaculos și sălbatic printre stânci și pini negri, iar când ajungeți la o cărare săpată în stâncă să știți că vă aflați pe locul unde cândva era granița Imperiului Austro-Ungar, iar pe aici patrulau grănicerii.

Cheile Corcoaia sunt alt obiectiv unde am ținut să ajungem, nu neapărat pentru traseu, care este foarte scurt, cât pentru aspectul lor, de tunel rotund, sculptat în stâncă de-a lungul timpului de firul de apă. Drumul până aici a fost foarte frumos: am mers pe lângă râul Cerna, am trecut prin cheile cu același nume și am oprit de multe ori pentru poze. Șoseaua însă… cam distrusă și abandonată. La fel și multe, multe case de pe marginea drumului… Odată ajunși în Cerna Sat am trecut podul metalic peste pârâul Naiba și gata, am ajuns în Chei."

"Așezările sunt printre cele mai izolate locuri din țară"

"Dacă plecați foarte de dimineață în chei, vă rămâne timp ca la întoarcerea spre Herculane să mai faceți un traseu spectaculos, spre cătunele Ineleț și Scărișoara. Desprinse de lumea modernă și cocoțate în vârf de munte, așezările sunt printre cele mai izolate locuri din țară. Asta și pentru că singura cale de acces spre ele este reprezentată de niște scări din lemn de salcâm, puse acum vreo 50 de ani, aproape vertical, direct pe stâncă.

Spectaculos traseul, spectaculos și peisajul în care puteam ajunge după câteva ore de mers. Viața acolo pare că se desfășoară în alt ritm și după alte reguli… Sătenii nu au drumuri, mașini sau curent electric, se încalță cu opinci de cauciuc, mai ales în zilele ploioase, ori cu zăpadă, și se ocupă de agricultură și creșterea animalelor pentru a avea cu ce să se hrănească. ­

Preotul vine doar de patru ori pe an în sat, ori dacă este vreo înmormântare, și își „pontează” prezența într-un catalog. Oamenii își prepară singuri diverse leacuri din plante atunci când nu au medicamente și, dacă se îmbolnăvesc grav, vecinii fac o targă din crengi pe care o folosesc ca să transporte bolnavul până la șosea (deci inclusiv pe scări)."

"Locul pare încremenit în timp"

"Altă zi, altă surpriză frumoasă: Morile de apă de la Rudăria. Locul pare încremenit în timp. Aici oamenii macină grâul și porumbul exact ca pe vremea dacilor: între două roți uriașe de piatră, care se freacă una de alta. În centrul satului un localnic cu spirit întreprinzător și-a transformat curtea în parcare – merită să dai 10 lei și să continui drumul pe jos, ca să intri în fiecare moară deschisă și să stai de vorbă cu oamenii, ori să cumperi câte ceva din lucrurile făcute de ei.

Cele 22 de mori, așezate ca o salbă de o parte și de alta a râului Rudăria, au fost incluse în patrimoniul UNESCO și atrag destul de mulți vizitatori, asta deși autoritățile au „protejat” zona de turiști: ultimul strat de asfalt spre localitatea Eftimie Murgu a fost turnat înainte de anul 1989 iar drumul era groaznic (când am fost noi se lucra la drum – sper că le-a ieșit bine lucrarea și că acum se poate ajunge mai ușor la Rudăria)."

"O croazieră pe Dunăre a fost alegerea perfectă"

"După atâtea cărări bătute la picior, am zis că merităm și puțină relaxare. O croazieră pe Dunăre a fost alegerea perfectă pentru a ne încheia vacanța ­petrecută în Banatul Montan. Ca timpul petrecut pe apă să fie mai lung, am închiriat din Orșova o ambarcațiune.

Am făcut circuitul clasic: Cazanele Dunării, Tabula Traiana, chipul lui Decebal săpat în stâncă, peștera Ponicova și grota Veterani și am poposit puțin și la Dubova – localitate care îmbie turiștii cu multe pensiuni și hoteluri frumoase, așezate de-a lungul Dunării."