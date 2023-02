Țeapa luată de un român care a plătit un sejur la munte și s-a trezit într-un "ghetou": "M-a amenințat că trebuie să accept ce-mi oferă, că altfel îmi pierd toți banii"

În așteptarea sezonului estival, românii se bucură de mici escapade la munte pentru a practica sporturi de iarnă sau pentru a se bucura de zăpadă.

Nu toți au experiențe plăcute. Este cazul unui român care a plătit un sejur la munte și a descoperit condiții diferite față de cele promise, după cum a scris pe Facebook.

"Am făcut o rezervare la un resort montan din România la care nu am mai fost niciodată iar când am ajuns acolo nu știam cum să fug mai repede. Rezervarea a fost făcută prin Booking și imediat mi-a fost retrasă toată suma.

Am înțeles că politica Booking nu-mi permite să recuperez banii, sincer nu asta îmi doresc. Vreau informații despre cum să fac ca locația respectiva să fie închisă și sancționată atâta timp cât informațiile sunt false și insuficiente, iar la fața locului afli că ești cazat într-o locație insuficient încălzită, care mirosea puternic a mucegai și igrasie, care era la câteva sute de metri de piscină, spa și restaurant, asta în condițiile când afară era viscol și minus 9 grade.

A mai fost și atitudinea receptionerei care m-a amenințat că trebuie să accept ce-mi oferă ei că altfel îmi pierd toți banii. Nu am acceptat și am plecat renunțând la suma achitată.

Ce vreau eu, este dacă se poate forțarea proprietarilor să închidă și să renoveze acest "ghetou", pentru ca alți turiști să nu mai fie păcăliți cum am fost eu.

Este vorba despre Vila Bradul din resortul Cheile Gradistei. Dacă nu mă credeți, mergeți acolo, căci mirosul de mucegai și igrasie nu-l poate scoate până la vară și asta dacă zugrăvește și schimbă tot mobilierul din lemn. Nu am intrat în hotel Cheile Gradistei, dar am intrat în hotel Bucegi, care aparține tot de acest resort și acolo mirosea puternic a clor, dovadă că au încercat într-un fel să șteargă mucegaiul și igrasia!! Sfatul meu: OCOLITI ACEST RESORT!!! Sunt multe alte locuri frumoase și curate", a scris acesta pe grupul Am fost acolo.

"Data viitoare citiți recenziile"

În comentarii, părerile sunt împărțite, unii cred că vina este a turistului care nu s-a documentat suficient, în timp ce alții descriu experiențe bune în zonă.

"Ar trebui să depuneți plângere la ANPC - Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor."

"Eu am pățit așa cu o locație în București. I-am lăsat o recenzie de notă care o merită. În câteva minute M-a sunat proprietarul și Mi-a spus, printre altele, că dacă mai primește o recenzie că a mea, poate da foc locației. Deci clar îi afectează recenziile."

"Dată viitoarea citiți recenziile înainte de a rezervă! În principiu, tot ce are notă sub 8 nu merită riscul."

"Cu dovezile avute contactați Booking și vor rezolva ei, plus recenzii pe site pentru a ști alți clienți. Eu am scos așa de pe platforma o locație din Salonic."

"Booking returnează sumele integral doar că trebuie să va adresați direct la sediul Booking. Am undeva o sesizare făcută direct către ei, dacă va interesează va pot trimite. Pentru partea a două referitor la sancționarea lor, sesizați protecția consumatorului. De regulă și ei sunt eficienți. Dar faceți aceste lucruri. Dacă ne plângem noi între noi nu se rezolva nimic. Îmi spuneți dacă aveți nevoie de draftul sesizării care desigur, trebuie adaptată situației dvs."

"Mirosea într-adevăr a clor, dar de la piscină"

"Noi am fost acolo și am stat în Hotelul Bucegi. Camera noastră a fost ok, curată și fără miros de mucegai. Mirosul de clor vine de la piscină care se află la demisol.

Nouă ne-a plăcut mult în Resort, îmi pare tare rău pentru experiența dumneavoastră. Poate reușiți, totuși, să vă recuperați banii."

"Și noi am stat la hotel Bucegi (toamna) și a fost ok camera. În incinta hotelului mirosea într-adevăr a clor, dar de la piscină. A fost și un motiv serios de a nu intră în piscină, după ce am coborât să vedem cam cum stă treaba pe acolo și mă usturau ochii de la acel miros de clor. Am zis că poate sunt eu mai sensibilă, dar am renunțat. În rest a fost ok. Dar nu știu cum ați renunțat la bani că prețurile mi s-au părut destul de piperate."

"Am stat în Hotel Bucegi, confirm clorul de la piscină. Într-adevăr restaurantul e la distanță, a fost plăcut pentru plimbare primvara. Mâncarea absolut delicioasă în schimb. Spor în a reuși ce va propuneți!"

"La Cheile Grădiștei am fost și noi acum ceva ani în interes de serviciu. După o zi, aproape toți cei care am fost la întâlnire am avut toxiinfecție alimentară. De atunci nu am mai călcat pe acolo."

"Noi am fost în Octombrie, am fost cazați la vila de lângă restaurant (nu mai rețin numele), în afară faptului că totul scârțâia groaznic, nu puteam nici să mă întorc de pe o parte pe altă în pat pt că riscăm să trezesc bebelușul din dotare, totul a fost ok. Foarte cald în camere, curat, nu mirosea deloc urat, nu există igrasie. Am stat o săptămână timp în care au venit cameristele de 3 ori. Micul dejun inclus nu era cel mai fericit.. În fiecare zi era același lucru, dar nu mori de foame per total, a fost ok pt noi. Îmi pare rău pt experiență avută!"

"Cheile Grădiștei nu mai este ce a fost. Și mâncare este infectă. Va spun eu, brașovean. Evitați locul."

"Pitica mea a făcut enterocolită cât am stat acolo."