Român șocat de prețuri după prima vizită în Thassos: Ce a mâncat de 70 de euro. "Când aud că vorbești românește aduc alt meniu"

Nu sunt puțini românii care merg în Grecia în luna septembrie, iar unii ajung pentru prima dată pe tărâm elen.

Este cazul unui român care își face prima vacanță în Thassos și a declarat că prețurile la mâncare nu i se par deloc mici, într-o postare pe Facebook.

Ads

"Prima oară în Thassos! Un platou micuț fructe mare 38 euro, o carafă vin 500 ml 19 euro, o limonadă și o cafea 13 euro. Total 70 euro, 350 lei, mi se pare mie sau nu pare deloc ieftină mâncarea aici?"

"Cine a zis că e ieftin?"

"Cine a zis că este ieftin, noi am cheltuit în 7 zile 1500 euro fără cazare, o masă ne ducea cam 60 euro, 2 adulți și un copil de 7 ani. Sunt prețurile ca și în România, dar este mult mai frumos."

"Păi cam așa este, nu știu cine crede că este ieftin în Thassos mâncarea, eu am fost în august și cam așa stau prețurile."

"Pentru că au văzut că românul este cu dare de mână, au început să sară calul urat! Scria cineva când aud că vorbești românește aduc alt meniu, și în Sithonia la fel. Fiind aproape românii au rupt în acest an, poate la anul ne reorientăm, logic cei care doresc. Vacanțe minunate!"

Ads

"Ieri ne-am întors. Am fost prima dată în Thassos. Prețurile nu sunt mici deloc. Primele două zile am mâncat foarte scump. Apoi am găsit ceva mai ieftin, dar nu ieftin, nici vorbă. La pomul lăudat să nu te duci cu sacul!"

"Te duci în Thassos că-i ieftin?! În Egipt e ieftin, însă riști să te întorci cu herpes, dermatite, boli digestive."

"Nu ați nimerit bine"

"Și eu zic că nu ați nimerit bine. Noi 2 adulți cu copil de 8 ani nu lăsăm mai mult de 25-30 euro la o masă, asta fără băuturi. Dar vin la carafă de 500 ml și noi luăm cu 4-5 euro, nu 20."

"Depinde unde și ce vreți să mâncați. Eu în 4 persoane, în jur de 50-70 euro, mai exact 2 pești dorada și biban, 2 beri Virginia și două sucuri + un miel și calamar."

Ads

"Depinde unde! Poți să cheltui și 100 euro la o masă, dar depinde de buget și cât sunteți dispuși să dați, apropo am dat 300 lei la Eforie pe 2 de hamsii+ 2 șnițele+ 2 supe și 4 sucuri."

"Dumneavoastră ați ales restaurantul, nu el pe dumneavoastră. Apoi când v-ați pus la masă vi s-a adus un meniu în care erau specificate și prețurile. Pe mai departe alegerea v-a aparținut complet."

"Și în Grecia, ca și peste tot, depinde unde mâncați, noi de ex pe insula am mâncat super bine porția mare de souvlaki 9 euro, vin pahar 2.5 euro super bun, bere mare 4 euro, calamari maxim 12 euro."

Ads

"Eu zic că ai nimerit prețuri normale de țară UE și probabil un restaurant, nu un fast food cu cartofi prăjiți și urme de mâncare."

"Curioase prețuri având în vedere că platou de 2 persoane de fructe de mare este în jur de 30 euro, iar vinul la carafă la jumate până în 8 euro."

"4 persoane. 2 platouri mixte cu caracatița, creveți, calamari, peste la grătar, 2 porții cartofi, 2 porții feta la ceaun cu roșie, 1 porție dovleci, 2 porții salată cu feta, 2 sticle vin de 500 ml, 1 apă minerală 1,5 - 61 euro. Struguri cadou."

"Doamne ferește! Pe unde ați mâncat, mai oameni buni? Noi 2 adulți și 2 copii, nu am dat mai mult de 50, hai 55 de euro când am luat vin și sucuri, creveți."

"4 persoane, la greu fructe de mare, cu băuturi, maxim 80 de euro. Depinde unde ați mâncat”.