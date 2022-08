Cum le-au dispărut "silențios" banii unor români aflați în Grecia: "Am găsit mașina așa cum am lăsat-o"

Așteptate cu nerăbdare, vacanțele în Grecia sunt uneori pline de neprevăzut pentru turiștii români care pot avea parte și de experiențe neplăcute.

Este cazul unei familii care a considerat că niște parasolare vor masca suficient de bine portofelele lăsate în mașină.

Din păcate, aceștia au descoperit că nu mai au bani abia când au ajuns la cumpărături, după cum au relatat pe Facebook.

"ATENȚIE!!! Mesajul următor este un avertisment.

Azi am fost la Koviu Beach (Sithonia) și am parcat în pădure spre Isla Bar. Am făcut imprudența să las portofelele cu bani în bordul mașinii. Am pus parasolar în parbriz și în geamurile laterale. Am găsit mașina așa cum am lăsat-o.

De la plajă am fost la cumpărături la AB în Nikiti. La casă am constatat că nu am cu ce plăti.

Au furat doar banii, atât euro, cât și lei.", au scris aceștia pe Forum Grecia.

"În mașină nu se lasă la vedere portofele"

Cei mai mulți dintre cei care au comentat la postare îi critică pentru neglijență pe românii care au rămas fără bani.

"Când o să înțelegeți cu toții că în mașină nu se lasă la vedere portofele, genți sau alte obiecte care pot atrage atenția! Știu cazuri când s-a spart mașină pentru o geantă cu haine sau doar pentru o geacă!"

"Chiar nu știai până acum că banii se țin la purtător? Chiar atât de naivi sunteți? Ați pățit-o, asta să vă fie învățătură de minte."

"Da, se fură, erau în iunie când am fost în zona cu pricina și în alte zone din Sithonia niște bulgari dubioși cu mutre de țigani care se plimbau pe toate plajele."