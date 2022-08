Solicitare ciudată a unei românce aflate în vacanță în Grecia: "Pe plajă vă rog să vă țineți copilașii în ham, pe lângă voi, încălțați"

Au mai rămas doar câteva săptămâni până la finalul sezonului estival, însă românii care își petrec vacanțele în Grecia se plâng în continuare de comportamentul conaționalilor pe care îi întâlnesc.

Ads

O româncă îi avertizează pe părinți să fie atenți pe unde calcă cei mici, iar aceștia să fie încălțați la plajă, așa încât să nu bage în gură gunoaie sau să calce pe vreo țigară nestinsă aruncată la întâmplare pe plahă de români, după cum a scris într-o postare pe Facebook.

"Dragi părinți,

Pe plajă vă rog frumos să vă țineți copilașii în ham, pe lângă voi, încălțați! Nu mai poate turistul să-și arunce liniștit chistoacele, semințele, pungile (în care nu-și strânge gunoaiele) prin nisip că hop, apare câte un pui de om care calcă în ele sau le bagă în gură.

Văd că sunt mulți care consideră că dacă mâine merg la altă plajă, nu contează ce lasă în urma lor azi. Nu zic să umbați cu scrumiera după voi, dar nici nu cred că în ditamai gențile pe care le cărați nu găsiți nimic în care să vă adunați chiștoacele și restul de gunoaie și să le lăsați la un tomberon.

Azi am văzut așa: doze de aluminiu, colac spart, pungi de alune și alte crănțănele, hârtii cu resturi de mâncare. Să vă zic și ce limbă vorbeau autorii? Să vă zic că nu a fost vorba de un singur grup ca să-i putem trece la excepții? Le-am adunat, nicio problemă, nu am pățit nimic, nu am întârziat nicăieri.

Ads

Eu car pe plajă scaune, umbrele, barcă, saltea, cort, geantă cu prosoape și restul de tâmpenii, câine și pe toate trebuie să le car când plec.....după ce fumez de rup", a scris românca pe grupul Forum Thassos, de pe Facebook.