Român blocat în vama Makaza la întoarcerea din Grecia: "Mi-au spus să inchiriez platformă și apoi să dau în judecată statul bulgar"

Vacanțele din Grecia mult așteptate de români sunt uneori pline de neprevăzut. În anul în care numărul turiștilor care au mers pe litoralul elen a crescut, și infracțiunile au păstrat ritmul.

În acest sezon s-au raportat mai multe furturi de mașini, dar și de bunuri sau portofele.

Unui român aflat în vacanță i s-a furat plăcuta de înmatriculare din fața mașinii, iar incidentul i-a adus multe probleme, după cum a relatat într-o postare pe Facebook:

"Fiind în Grecia, mai exact Kavala, mi s-a furat plăcuta de înmatriculare de pe față în parcarea restaurantului Savvas SeaFood.

Am comunicat patronului restaurantului, a fost să vadă, nu aveau camere, a sunat el la poliție, am mers acolo, le-am povestit, inițial mi-au spus că degeaba îmi dau dovadă pentru că va fi în greacă.

După ce am ieșit de la poliție, am postat pe Forum Kavala, norocul a fost că mi-a scris un grec care îl cunoaștea pe șeful poliției și am reușit să iau dovadă de circulație.

Mi s-a spus de către poliția din Kavala că pot circula fără probleme cu acea dovadă și că odată ajuns în România, să merg la poliție pentru a solicita nr pe față.

Acum sunt în vama Makaza și poliția bulgară îmi interzice să trec fără platforma. Eu nu dispun de bani ca să chem platforma și nici nu mi se pare normal. Stau de două ore pe banda de urgență din vamă.

Am vorbit cu cei de la Ambasada României la Sofia și mi-au comunicat că știu de cazul meu, dar nu pot face nimic, pentru că asta e legea bulgarilor.

Ba mai mult, mi-au spus să închiriez platforma până în România și apoi să dau în judecată statul bulgar.

Va întreb și eu...dacă nu ne pot ajuta cu absolut nimic, de ce mai există ambasada???

Practic sunt blocat pe teritoriul Greciei", a scris românul pe Forum Grecia.

Ce soluții i s-au propus

"Așteptați să se schimbe tura de vameși și puneți numărul din spate în față. Pe spate puteți lua vesta reflectorizantă, decupați și scrieți numărul pe ea cu un marker negru sau din bandă izoliera neagră."

"Eu zic să pui plăcuța din spate în față și în spate să pui una din carton scrisă cu carioca neagră. Știu că în vamă e greu de găsit și carioca și carton dar poate te întorci la un magazin în primul oraș de frontieră și improvizezi una."

"Faceți un număr din carton pe teritoriul Greciei."

"Pune și tu un carton în spate și numărul din spate pe față și gata."

"Cred că ar trebui ca atunci când plecăm în Grecia să mai avem una-două plăcuțe de rezervă, să le declarăm furate din țară, să ne facem astfel un stoc. Îmi pare rău pentru ceea ce vi se întâmplă."

"Faceți un xerox cu placa cealaltă, lipiți pe carton. Gata! Ce tot atâta ambasadă și etc? Placa rămasă o puneți pe față."

Autorul postării a anunțat ulterior, în comentarii că a găsit o soluție: "Am rezolvat cu vameșul grec".